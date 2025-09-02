Prima pagină » Știri externe » Războiul din Ucraina, ziua 1.287. Putin: Rusia nu este împotriva aderării Ucrainei la UE, intrarea în NATO rămâne „inacceptabilă” pentru Moscova

Sursa foto: Kay Nietfeld/dpa
02 sept. 2025, 18:36

Ucraina prezintă noua dronă de bombardament. Ce poate face „JET MAX”

Dezvoltatorii ucraineni au lansat o nouă dronă de atac, „JET MAX”, proiectată să transporte 20 de kilograme de explozibil și să lovească ținte rusești la o distanță de până la 15 kilometri, potrivit newsweek.com.

Ucraina a prezentat oficial noua dronă de bombardament „JET MAX”, destinată să lovească soldați, echipamente și blindate rusești, potrivit presei locale.

Aparatul poate transporta un încărcătură de 20 de kilograme, de regulă explozibili și are o autonomie de 40 de minute de zbor, cu o rază de acțiune de aproximativ 15 kilometri.

Erdogan: Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” să se întâlnească

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a discutat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski despre modalități de a încheia războiul din Ucraina, dar părțile „nu sunt încă pregătite” pentru un acord.

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, în timpul unor convorbiri purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, prin telefon, însă părțile „nu sunt încă pregătite”.

Putin are un nou aliat. Liderul rus a lăudat politica „independentă” a Slovaciei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit la Beijing, marți, cu premierul Slovaciei, Robert Fico. Cei doi au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile cu țările occidentale și legăturile economice, potrivit The Kyiv Independent.

Putin: „Rusia nu este împotriva aderării Ucrainei la UE”

Liderul rus i-a transmis lui Fico că nu dorește să îl pună „într-o poziție dificilă” criticând Uniunea Europeană și NATO.

Peste 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în războiul din Ucraina. Kim Jong Un plânge soldații căzuți și trimite alții în Rusia

Potrivit estimărilor serviciului de informații din Coreea de Sud, 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în Ucraina, unde au fost trimiși de regimul de la Phenian pentru a sprijini armata rusă.

Alertă aeriană în Tulcea. Patru aeronave ridicate de la sol după mesajul Ro Alert

Patru aeronave, două F-16 și două Eurofighter Typhoon, au fost ridicate de la sol, în noaptea de luni spre marți, în urma unui atac aerian al forțelor ruse asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, a anunțat MApN.

Kiev, Sumî și Odesa lovite de drone rusești. Cel puțin o persoană moartă și mai mulți răniți

Forțele ruse au lansat în primele ore ale zilei de marți un val de drone asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene, provocând victime și daune infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, potrivit The Kyiv Indepedent.

Cursa înarmării cu drone navale dintre Rusia și Ucraina ar putea „inaugura o nouă eră a războiului”

După pierderile masive suferite în urma atacurilor ucrainene asupra Flotei Mării Negre, Rusia încearcă să își reconstruiască prezența maritimă prin dezvoltarea și integrarea dronelor navale. După ce Ucraina a reușit, din 2022, să scufunde aproape o duzină de nave rusești cu sisteme maritime fără pilot, Moscova formează acum regimente specializate și planifică să consolideze Flota Mării Negre cu drone, nave și aeronave suplimentare. Deși Rusia nu a demonstrat încă operațiuni eficiente, experții avertizează că adaptarea rapidă ar putea schimba fundamental războiul naval din regiune, scrie KI.

Kim Jong Un călătorește în China pentru a se alătura lui Xi și Putin la evenimentele aniversare ale celui de-al Doilea Război Mondial

Fotografiile publicate de presa nord-coreeană l-au arătat pe Kim alături de înalți oficiali, inclusiv ministrul de externe Choe Son Hui, în interiorul trenului său blindat verde închis.

UE ia în considerare reguli mai stricte pentru a bloca gazul rusesc după interdicția din 2027, relatează Bloomberg

Planul ridică îngrijorări în special cu privire la gazele transportate prin TurkStream, conducta care leagă Rusia de Europa de Sud-Est.

SBU din Ucraina a depus în lipsă un aviz de suspiciuni împotriva lui Kadîrov pentru crime de război

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat pe 1 septembrie că l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov de crime de război împotriva soldaților ucraineni.

Anchetatorii spun că cecenul a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă trupele ucrainene pe câmpul de luptă, în loc să le ia prizonieri.

De asemenea, se presupune că el a ordonat ca soldații ucraineni capturați în Cecenia să fie plasați pe acoperișurile siturilor militare din Groznâi pentru a servi drept scuturi umane împotriva atacurilor cu drone.

