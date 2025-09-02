Războiul din Ucraina, ziua 1.287. Putin: Rusia nu este împotriva aderării Ucrainei la UE, intrarea în NATO rămâne „inacceptabilă” pentru Moscova

Ucraina prezintă noua dronă de bombardament. Ce poate face „JET MAX”

Dezvoltatorii ucraineni au lansat o nouă dronă de atac, „JET MAX”, proiectată să transporte 20 de kilograme de explozibil și să lovească ținte rusești la o distanță de până la 15 kilometri, potrivit newsweek.com.

Erdogan: Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” să se întâlnească

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a discutat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski despre modalități de a încheia războiul din Ucraina, dar părțile „nu sunt încă pregătite” pentru un acord.

Putin are un nou aliat. Liderul rus a lăudat politica „independentă” a Slovaciei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin , s-a întâlnit la Beijing, marți, cu premierul Slovaciei, Robert Fico. Cei doi au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile cu țările occidentale și legăturile economice, potrivit The Kyiv Independent.

Putin: „Rusia nu este împotriva aderării Ucrainei la UE”