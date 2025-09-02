Războiul din Ucraina, ziua 1.287. Putin: Rusia nu este împotriva aderării Ucrainei la UE, intrarea în NATO rămâne „inacceptabilă” pentru Moscova

Dezvoltatorii ucraineni au lansat o nouă dronă de atac, „JET MAX”, proiectată să transporte 20 de kilograme de explozibil și să lovească ținte rusești la o distanță de până la 15 kilometri, potrivit newsweek.com.
Ucraina a prezentat oficial noua dronă de bombardament „JET MAX”, destinată să lovească soldați, echipamente și blindate rusești, potrivit presei locale.
Aparatul poate transporta un încărcătură de 20 de kilograme, de regulă explozibili și are o autonomie de 40 de minute de zbor, cu o rază de acțiune de aproximativ 15 kilometri.
Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, în timpul unor convorbiri purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, prin telefon, însă părțile „nu sunt încă pregătite”.
După pierderile masive suferite în urma atacurilor ucrainene asupra Flotei Mării Negre, Rusia încearcă să își reconstruiască prezența maritimă prin dezvoltarea și integrarea dronelor navale. După ce Ucraina a reușit, din 2022, să scufunde aproape o duzină de nave rusești cu sisteme maritime fără pilot, Moscova formează acum regimente specializate și planifică să consolideze Flota Mării Negre cu drone, nave și aeronave suplimentare. Deși Rusia nu a demonstrat încă operațiuni eficiente, experții avertizează că adaptarea rapidă ar putea schimba fundamental războiul naval din regiune, scrie KI.
Fotografiile publicate de presa nord-coreeană l-au arătat pe Kim alături de înalți oficiali, inclusiv ministrul de externe Choe Son Hui, în interiorul trenului său blindat verde închis.
Planul ridică îngrijorări în special cu privire la gazele transportate prin TurkStream, conducta care leagă Rusia de Europa de Sud-Est.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat pe 1 septembrie că l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov de crime de război împotriva soldaților ucraineni.
Anchetatorii spun că cecenul a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă trupele ucrainene pe câmpul de luptă, în loc să le ia prizonieri.
De asemenea, se presupune că el a ordonat ca soldații ucraineni capturați în Cecenia să fie plasați pe acoperișurile siturilor militare din Groznâi pentru a servi drept scuturi umane împotriva atacurilor cu drone.