Războiul din Ucraina, ziua 1.282. Kievul, sub atacuri aeriene. 14 morți și 38 de răniți / Clădirea misiunii UE din Kiev, lovită în urma atacurilor

Ucraina lovește un transportor rus de rachete de croazieră în apropierea peninsulei Crimeea

Serviciul de informații militare ucrainean (HUR) a avariat o navă rusă de clasă Buyan-M, un transportor de rachete de croazieră Kalibr, în apropierea peninsulei Crimeea, ocupată de Rusia, în Marea Azov, pe 28 august, a raportat HUR.

Potrivit agenției, în timpul operațiunii, luptătorii din unitatea specială „Prymary” a HUR au avariat sistemul radar al navei folosind o dronă, în timp ce forțele speciale au lansat un atac direct asupra navei de transport rachete.

Nava de rachete, staționată în golful Temryuk și gata să lanseze rachete Kalibr, a fost forțată să se retragă din zona de patrulare după atac, a declarat HUR.

Bilanțul atacurilor asupra Kievului crește: 14 morți și 38 de răniți

Cel puțin 14 persoane au fost ucise în atacul asupra capitalei, printre care trei minori în vârstă de 2, 14 și 17 ani, a declarat Ministerul de Interne.

Douăsprezece victime au fost raportate în districtul Darnytskyi, unde a fost lovită o clădire rezidențială, iar o persoană a fost ucisă în districtul Shevchenkivskyi, potrivit ministrului de interne Ihor Klymenko.

Treizeci și opt de persoane au fost rănite, a declarat ministerul în ultima sa actualizare, potrivit The Kyiv Independent.

Clădirea misiunii UE din Kiev, lovită în urma atacurilor rusești

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei, a anunțat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său”, a fost mesajul său, publicând o fotografie cu pagubele provocate în urma atacului.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Polonia ia măsuri pentru a-și securiza spațiul aerian în timpul ultimului atac rusesc de amploare asupra Ucrainei

Polonia a declarat că a lansat „toate procedurile necesare” pentru a-și proteja spațiul aerian, în contextul în care atacurile aeriene rusești au vizat Ucraina în noaptea de 27-28 august, anunță Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze pe X.

„Aeronavele poloneze și ale aliaților au început operațiunile, iar sistemele de apărare aeriană terestre și de detectare radar au fost puse în stare de alertă maximă”, a declarat comandamentul operațional.

Crimeea ocupată, vizată de atacuri cu drone ucrainene

Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone asupra Crimeei ocupate în noaptea de 27 august, țintind diferite regiuni ale peninsulei, a relatat canalul pro-ucrainean Telegram Crimean Wind, potrivit The Kyiv Independent.

Mai multe explozii au fost auzite în orașele Sevastopol și Yevpatoria începând cu ora 23:00, ora locală, a raportat canalul media, citând relatările locuitorilor. Zeci de drone ucrainene se îndreptau spre peninsulă.

Explozia a continuat în regiune pe tot parcursul nopții, explozii puternice fiind raportate în apropierea Capului Lukull, situat la nord de Sevastopol.

Patru morți și 24 de răniți în urma atacurilor cu drone și rachete la Kiev

Un atac masiv cu drone și rachete rusești asupra capitalei Ucrainei a ucis joi dimineața cel puțin patru persoane și a rănit 24, au declarat autoritățile locale.

Rusia a lansat drone, rachete de croazieră și rachete balistice, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev. Cel puțin 20 de locuri din șapte districte ale Kievului au fost afectate. Aproape 100 de clădiri au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul orașului, a spus el.

Germania a exportat o cantitate record de arme în 2024, cea mai mare parte fiind destinată Ucrainei

În 2024, guvernul german a aprobat exporturi de arme în valoare de 12,83 miliarde de euro, relatează serviciul de știri TV german Tagesschau.

Ucraina a ocupat primul loc în lista destinatarilor, cu 8,15 miliarde de euro, potrivit unui raport privind exporturile de arme.

Volumul real al exporturilor de arme din anul trecut a atins, de asemenea, un nivel record. Ucraina a reprezentat 64% din totalul exporturilor de arme aprobate.

Printre livrările către Ucraina s-au numărat 306 vehicule blindate de luptă, 316 rachete și sisteme de rachete, 78 tancuri de luptă și 11 sisteme de artilerie de calibru mare.

Întâlnire între oficiali ucraineni și delegația SUA săptămâna aceasta, în contextul propunerii de negocieri de pace

Șeful de cabinet al Președinției, Andriy Yermak, și secretarul Consiliului de Apărare, Rustem Umerov, se vor deplasa la New York săptămâna aceasta pentru a discuta garanțiile de securitate și viitoarele negocieri de pace, relatează Bloomberg.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Rusia, Steve Witkoff, a confirmat pe 26 august că se va întâlni cu oficialii ucraineni săptămâna aceasta, însă fără a menționa cine va participa la întâlnire.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat în discursul său de seară că cei doi oficiali vor participa la întâlnire.

Rafinărie din Samara, Rusia, în flăcări după un atac cu drone

O rafinărie de petrol din regiunea Samara a luat foc în urma unui atac cu drone, au relatat joi canale de presă rusești, care au publicat imagini cu explozii și coloane uriașe de fum.

Instalația, aflată la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina, are o capacitate de producție de 8,3 milioane de tone de petrol pe an.

Surse citate de Reuters au afirmat că instalația și-a încetat complet activitatea după ce unitatea principală de rafinare a fost avariată.