Războiul din Ucraina, ziua 1.355. Lavrov afirmă că este dispus să se întâlnească cu Rubio / Rusia a vizat stațiile electrice care alimentează centrale nucleare

O dronă rusească a zburat deasupra Angelinei Jolie în timpul vizitei sale în Ucraina

Vedeta de la Hollywood Angelina Jolie a descris cum a fost nevoită să aștepte în timp ce o dronă zbura deasupra ei în timpul recentei sale călătorii în regiunile Mikolaiv și Kherson, unde s-a întâlnit cu familii care trăiesc pe linia frontului.

„Amenințarea dronelor era o prezență constantă și apăsătoare. Auzi un zumzet slab din cer”, a scris ea, duminică, pe Instagram.

„A fost un moment în care a trebuit să ne oprim și să așteptăm în timp ce o dronă zbura deasupra noastră. Eu purtam echipament de protecție, iar pentru mine a fost doar o chestiune de câteva zile. Familiile de aici trăiesc cu asta în fiecare zi”.

Actrița a vizitat anterior Ucraina în primăvara anului 2022, unde a întâlnit persoane strămutate intern în Lviv, potrivit The Kyiv Independent.

Lavrov afirmă că este dispus să se întâlnească cu Rubio

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, spune că este gata să se întâlnească cu Marco Rubio, dar pacea în Ucraina trebuie să țină cont de interesele Rusiei.

Kremlinul a negat vineri zvonurile potrivit cărora Serghei Lavrov ar fi pierdut încrederea lui Vladimir Putin, după ce planurile pentru un summit între președintele rus și Donald Trump au fost suspendate luna trecută.

Conform unor surse externe, inclusiv Reuters, Washingtonul ar fi renunțat la noua rundă de discuții fiindcă Ministerul de Externe rus ar fi transmis că Moscova nu vrea să renunțe la poziția sa legată de Ucraina.

Rusia a pierdut peste 1,15 milioane de militari de la începutul invaziei

De la lansarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, Rusia a pierdut aproximativ 1.151.070 de militari, potrivit unui raport al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei din 9 noiembrie, anunță The Kyiv Independent.

Totalul include 970 de pierderi rusești raportate în ultimele 24 de ore.

Raportul mai precizează că Rusia a pierdut și 11.335 de tancuri, 23.545 de vehicule blindate de luptă, 66.880 de vehicule și cisterne de combustibil, 34.340 de sisteme de artilerie, 1.538 de lansatoare multiple de rachete, 1.239 de sisteme de apărare antiaeriană, 428 de avioane, 347 de elicoptere, 79.368 de drone, 28 de nave și ambarcațiuni, precum și un submarin.

Ucraina se confruntă cu întreruperi generalizate ale alimentării cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă, dumincă, între opt și 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a anunțat operatorul sistemului de transport de energie electrică Ukrenergo. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au redus capacitatea de producție a țării la „zero”.

Moscova, care a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei în ultimele luni, a lansat sute de drone asupra instalațiilor energetice din toată țara, vineri și sâmbătă. Cel puțin șapte persoane au fost ucise, potrivit oficialilor ucraineni.

Atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică, căldură și apă în mai multe orașe ucrainene. Capacitatea de generare „a scăzut la zero”, a avertizat compania de stat Centerenergo.

Ukrenergo a declarat că au fost efectuate reparații și că sursa de energie a fost redirecționată.

Explozii raportate la Voronej după un presupus atac asupra unei centrale electrice

O centrală termică din Voronej, Rusia, ar fi fost atacată în noaptea de 9 noiembrie, scrie The Kyiv Independent.

Locuitorii au raportat explozii și întreruperi de curent după ce autoritățile locale au avertizat asupra unor posibile amenințări cu rachete și drone.

Rusia a vizat stațiile electrice care alimentează centrale nucleare, afirmă ministrul ucrainean de externe

În timpul atacului desfășurat în noaptea de 7–8 noiembrie asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, forțele ruse au lovit stații electrice care alimentează centralele nucleare de la Hmelnițki și Rivne, potrivit ministrului de externe Andrii Sybiha.

Atacurile ucrainene au lăsat peste 20.000 de oameni fără curent în regiunile ruse Belgorod și Kursk

Atacurile ucrainene asupra regiunilor Belgorod și Kursk din Rusia au lăsat fără electricitate peste 20.000 de persoane, potrivit presei locale.

O centrală electrică ar fi fost avariată, provocând pene masive de curent în orașul Belgorod și în zonele învecinate.