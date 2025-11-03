Războiul din Ucraina, ziua 1349. Atac cu drone ucrainene asupra unui terminal petrolier rusesc

Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia, în seara zilei de 1 noiembrie, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) preluată de Kyiv Independent.

Potrivit SBU, au fost înregistrate cinci atacuri cu drone.

În urma atacurilor, o cisternă a luat foc, iar cel puțin patru debarcadere folosite pentru încărcarea și descărcarea cisternelor au devenit inoperabile.

În plus, clădirile portuare au suferit avarii.

Tuapse e un important centru pentru exporturile de petrol rusesc

Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene a confirmat pe 2 noiembrie că infrastructura petrolieră a portului maritim situat pe coasta Mării Negre, în orașul portuar Tuapse, a fost avariată.

Terminalul din Tuapse este operat de compania petrolieră de stat rusă Rosneft.

Orașul servește drept centru vital pentru exporturile de petrol rusesc, terminalele și infrastructura fiind esențiale pentru logistica energetică a țării.

„Va avea consecințe pe termen lung”

Vorbind în direct în timpul unui teledon național, purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a declarat pe 2 noiembrie că atacul va avea „consecințe pe termen lung” pentru Rusia.

„Acest caz este important și va avea consecințe pe termen destul de lung, deoarece, pe lângă deteriorarea directă a lanțurilor tehnologice implicate în transportul maritim, va exista și o reacție în rândul navigatorilor, adică al companiilor care sunt alimentate direct cu combustibil acolo”, a spus Pletenchuk.

„Acest lucru crește și primele de asigurare. Și, în principiu, acest lucru va descuraja mulți oameni să intre în aceste porturi.”

Trei incendii observate în zona terminalului petrolier

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată un incendiu de amploare izbucnind de la debarcaderul terminalului, situat în largul Mării Negre.

Canalele rusești Telegram, citând rapoarte ale locuitorilor, cel puțin trei incendii au fost observate în zona terminalului petrolier.

Oficialii de la sediul operațiunilor regionale din regiunea Krasnodar au confirmat ulterior că un atac cu drone a provocat daune infrastructurii portuare.

Oficialii au adăugat că suprastructura punții, o navă, clădiri și infrastructura terminalului au fost avariate în atac.

Informațiile preliminare indicau că nu au existat victime, potrivit oficialilor ruși.

Atacuri cu drone au fost raportate în diferite regiuni ale Rusiei

„SBU continuă să atace infrastructura de rafinare a petrolului din Rusia, care oferă inamicului resurse pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Atâta timp cât războiul continuă, flăcările vor continua să ardă puternic la rafinăriile de petrol rusești”, a declarat sursa SBU.

Incendiul are loc pe fondul unui atac mai amplu cu drone ucrainene asupra diferitelor regiuni ale Rusiei.

Explozii și fum au fost raportate în orașul Oriol în urma presupusului atac asupra regiunii Krasnodar.