Alegeri Primăria București 2025. Prezența finală va fi în jurul valorii de 600.000 de votanți. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent

UPDATE Prezența finală va fi în jurul valorii de 600.000 de votanți

La ora 19:40 prezența este de 31.49%. 560.291 de persoane au votat. Prezența finală este așteptată în jurul valorii de 600.000 de voturi. Potrivit datelor actuale viitorul primar va fi ales cel mai probabil cu sub 200.000 de voturi dintr-un total posibil de peste 1,8 milioane.

UPDATE Sectorul 6 conduce la prezența de vot

În Capitală au votat până la ora 19.00, potrivit datelor oficiale, 533.382 de alegători.

Cea mai mare prezență se menține în Sectorul 6, de 33,62%.

Urmează sectoarele 1 cu 32,91%, 4 cu 32,07%, 2 cu 30,03%, 5 cu 26,9% și 3 cu 24,71%.

În județul Buzău, unde se alege președintele Consiliului Județean prezenta era la ora 19.00 de 22,77%.

UPDATE Lupta este în doi pentru fotoliul de primar

Noile estimări arată că diferența dintre primii doi este în continuare una mică. Diferența față de locul trei a crescut ușor. Prezența va juca și ea un rol.

UPDATE 18:10 S-a depășit cifra de 500.000 de votanți în Capitală

Cum mai puțin de 3 ore înainte de închiderea urnelor s-a depășit cifra de jumătate de milion de votanți. Cu toate acestea în ultima oră numărul votanților s-a aplatizat după ce înregistrase o creștere pe segmentul orar precedent.

UPDATE Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București

Directorul INSCOP a comentat cifrele momentului și a precizat că nu vor fi mari surprize. Cifrele actuale sunt apropiate de estimările date de sondajele ultimelor zile.

„Surprize? Dacă faptul ca va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, NICIO SURPRIZĂ! Restul e cancan”, a subliniat Ștefureac.

La ultimele alegeri, sondajele realizate de INSCOP s-au remarcat ca fiind cele mai apropiate de rezultatele votului.

UPDATE Procentul prezenței la vot a trecut de 25%

Numărul bucureștenilor care au votat până la ora 17.10 a ajuns la 25%, potrivit datelor oficiale cu privire la prezența la urne. Au votat peste 450.000 de alegători.

UPDATE Cursa se menține strânsă la vârf

Noile estimări arată în continuare o diferență mică între primele poziții. Diferența între primele două locuri ar fi în voturi, la final, de doar câteva mii.

UPDATE Prezența la vot crește ușor. Ne apropiem de cifrele din 2024

Pâna la ora 16:35 au votat 422.489 de persoane – 23,42 %

„La ora 16 am ajuns la 89% din prezenta înregistrată la ora similară la alegerile locale din 9 iunie 2024”, spune sociologul Remus Ștefureac.

UPDATE Cum arată situația în prezent

Estimările de la acestă oră confirmă lupta stânsă din sondajele anterioare votului. Diferențele dintre primii candidați sunt mici. Diferența dintre primul și al doilea s-a redus semițitor față de datele de dimineață. Pare că bătălia se va da până spre închiderea urnelor. Mobilizarea de seară ar putea influența mult clasamentul final.

UPDATE Situația pe sectoare

Sectorul 1: 21%;

Sectorul 2: 19,9%;

Sectorul 3: 16,3%;

Sectorul 4: 20,07%;

Sectorul 5: 17,97;

Sectorul 6: 22,2%;

Bucureștenii se pare că votează rațional, fără să fie contaminați de ideologia promovată de „o stafie care bântuie România”, consideră sociologul Marius Pieleanu, CEO-ul Avangarde, parte in consorțiul CURS-Avangarde, care colectează datele pentru Exit-Poll-ul de la ora 21.00.

UPDATE ORA 15:00 – Au votat aproape 350.000 de bucureșteni

Potrivit datelor AEP, prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General a urcat la 19,24% până la ora 15:00, ceea ce corespunde unui total de 347.009 votanți, dintre care 183.373 femei și 163.636 bărbați.

Analiza pe grupe de vârstă arată o participare predominantă în rândul segmentelor mature. Categoria 45-64 de ani rămâne cea mai numeroasă, 38,39% din total.

Seniorii de 65+ urmează cu 31,54%, în timp ce electoratul de vârstă medie, 35-44 de ani, reprezintă 17,44%.

Participarea tinerilor este vizibil mai scăzută: 3,99% pentru 18-24 de ani și 8,64% pentru 25-34 de ani.

La nivelul sectoarelor, diferențele de participare continuă să se accentueze.

Cele mai ridicate valori se înregistrează în Sectorul 1 (21,07%) și Sectorul 6 (22,28%), urmate de Sectorul 5 (20,76%).

La polul opus, Sectorul 4 (15,98%) și Sectorul 3 (17,66%) sunt în continuare codașe, cu valori sub media municipiului.

Situația votului la alegerile din 9 iunie 2024

La aceeași oră, la alegerile din 9 iunie 2024, prezența la vot în București ajunsese la 22,09%, ceea ce însemna un total de 399.585 de alegători.

Femeile au continuat să fie segmentul dominant, însumând 215.032 votante, în timp ce bărbații au înregistrat 184.553 votanți, diferența confirmând trendul constant al unei participări mai ridicate în rândul femeilor.

UPDATE – Sociolog: Prezența la vot crește constant – 80% din nivelul de la ora 13:00 din 2024

Sociologul Remus Ștefureac raportează o creștere constantă a prezenței la vot comparativ cu alegerile locale din 9 iunie 2024.

Ponderea creșterilor orare sugerează o posibilă redresare a mobilizării electoratului.

„Creșterea prezenței raportată la ritmul orar din 2024 continuă. Ponderea prezenței în ultimele 4 ore comparativ cu prezența pe ore de la alegerile locale din 9 iunie 2024 crește constant”, a anunțat Ștefureac.

UPDATE ORA 14:00 – Prezență la vot – 16,42%

Potrivit datelor centralizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General a urcat la ora 14:00 la 16,42%, ceea ce corespunde unui total de 296.236 de votanți.

Cei mai mulți au votat pe liste permanente, unde au fost înregistrate 287.106 persoane.

Mobilizarea este mai ridicată în rândul femeilor, care au adunat 156.217 voturi, în timp ce bărbații au ajuns la 140.019 voturi.

La nivelul sectoarelor se păstrează diferențe clare de participare. Valorile oscilează între 13,53% și 19,17%, cu Sectorul 1 (18,24%) și Sectorul 6 (19,17%) printre cele mai active.

În schimb, Sectorul 4 (13,53%) și Sectorul 3 (16,68%) continuă să se situeze sub media pe Capitală. Sectorul 5 (15,11%) și Sectorul 2 (17,60%) înregistrează participări moderate.

Prezența rămâne în creștere, însă ritmul este mai lent decât la scrutinele anterioare din Capitală.

UPDATE – Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră

Potrivit primului sondaj din ziua votului, prezentat de Antena 3 CNN și realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, votanții prezenți în prima partea a zilei au optat în proporție de 47% pentru răul cel mai mic.

Semn că mulți bucureșteni ce se prezintă la urne merg mai degrabă pe un vot util pentru a evita o variantă nedorită, nu neapărat pentru că sunt entuziasmați de ofertă.

Aproape unul din trei votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila.

UPDATE – Anca Alexandrescu, după vot: Este experiența vieții mele

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei, a votat duminică și a spus că a ales „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim”.

La ieșirea de la urne, Anca Alexandrescu a spus că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și „experiența vieții sale”.

UPDATE

UPDATE ORA 13:00 – Au votat 237.545 bucureșteni

La această oră, 237.545 de alegători s-au prezentat la urne adică o prezență de 13,17%. Dintre aceştia, 124.927 sunt femei (52,59%), iar 112.619 sunt bărbaţi (47,41%).

Structura pe vârste indică un interes ridicat în rândul categoriilor adulte și al seniorilor:

18-24 de ani: 2,82%; 25-34 de ani: 6,72%; 35-44 de ani: 14,97%; 45-64 de ani: 38,48%;

65+ ani: 37,01%.

UPDATE – Daniel Băluță: „Nu e un simbol al deznădejdei, ci al optimismului și dorinței de a schimba ceva”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a votat duminicăla orele prânzului și a transmis un mesaj de speranță pentru bucureșteni. A subliniat importanța rezultatelor concrete în fața scandalurilor politice.

„Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot și tuturor celor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârșit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează”, a declarat Băluță.

UPDATE ORA 12:00 – Prezență la vot – 9,61%

La ora 12:00, prezenţa la vot pentru Alegerea Primarului Municipiului București a ajuns la 9,61%, ceea ce înseamnă un total de 173.314 votanţi. Dintre aceștia, 165.754 au votat pe liste permanente și complementare, 6.898 pe liste suplimentare, iar 662 prin intermediul urnei mobile.

Distribuția pe gen arată o mobilizare ușor mai ridicată în rândul femeilor: 90.918 femei (52,14%) și 83.495 bărbați (47,86%).

În ceea ce privește grupele de vârstă, participarea este dominată de electoratul matur și senior.

Segmentul 18-24 de ani reprezintă 2,82% din total, grupa 25-34 de ani ajunge la 6,72%, iar categoria 35-44 de ani la 14,97%.

Cea mai mare participare vine din partea persoanelor între 45-64 de ani (38,48%) și a celor de peste 65 de ani (37,01%), aceste două segmente cumulând peste trei sferturi din totalul votanților de până la prânz.

Pe sectoare, prezența diferă moderat: Sectorul 6 conduce cu 11,29%, urmat de Sectorul 1 (10,44%) și Sectorul 4 (10,52%).

Cele mai scăzute valori se înregistrează în Sectorul 3, cu 7,86%, și în Sectorul 5, cu 8,92%.

Participarea continuă să crească într-un ritm constant, cu o mobilizare vizibil mai accentuată în rândul electoratului matur și al celui feminin.

Situația din 9 iunie 2024

La aceeași oră, în cadrul Alegerilor pentru PMB din 9 iunie 2024, în Municipiul București, au votat în total 232.694 de persoane.

Dintre acestea, 126.520 femei (54,4%) și 107.821 bărbați (46,6%).

Analiza pe grupe de vârstă arată diferențe importante în participare.

Categoria 18-24 de ani a înregistrat aproximativ 3,01% din totalul votanților, în timp ce segmentul 25-34 de ani a reprezentat 8,31%.

Prezența creștea progresiv la grupele adulte: 35-44 de ani au cumulat 16,38%, iar cea mai mare participare s-a înregistrat în rândul persoanelor din intervalul 45-64 de ani, cu 36,46% din totalul voturilor.

Seniorii de 65+ ani au avut, de asemenea, o mobilizare ridicată, atingând 35,85% din totalul votanților.

UPDATE – Avertismentul directorului Inscop

Remus Ștefureac, directorul institutului de sondaje Inscop, a lansat un avertisment duminică, după primele ore de vot, că e posibilă o prezență la vot sub 30% dacă se păstrează ritmul scăzut din orele dimineții la votul pentru primăria Capitalei.

UPDATE

UPDATE ORA 11:00 – Prezență la vot – 6,26%

La ora 11:00, prezenţa la vot pentru Alegerea Primarului Municipiului București a ajuns la 6,26%, reprezentând un total de 112.883 de votanţi.

Din totalul alegătorilor, 57.876 sunt femei (aproximativ 51,27%), iar 55.007 sunt bărbaţi (48,73%).

Participarea continuă să crească într-un ritm constant.

UPDATE – Cătălin Drulă, la vot: „Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a exercitat dreptul de vot duminică dimineață la o secție de la Colegiul Tudor Vianu din București, însoțit de familie.

„Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul”, a declarat Drulă după ce a votat.

UPDATE – George Burcea: Am votat cu încredere în Dumnezeu

Candiatul POT, George Burcea, a votat, duminică, la o secție din București, „cu încredere în Dumnezeu”.

„Am votat cu inima, cu sufletul și cu încrederea în Dumnezeu și cu faptul că Bucureștiul se poate schimba prin noi”, a spus Burcea, la ieșirea de la urne.

UPDATE ORA 10:00 – Numărul votanților din capitală a depăsit 65.000

Până acum s-a înregistrat o prezenţă la urne de 3,62%. Din cei 1.803.728 de alegători înscrişi pe listele permanente și complementare, și-au exprimat votul un total de 65.323 de votanţi.

Dintre aceştia, 33.472 sunt femei şi 31.851 sunt bărbaţi.

Pe sectoare, situația se prezintă astfel: Sectorul 1 – 3,83%, Sectorul 2 – 3,74%, Sectorul 3 – 2,91%, Sectorul 4 – 3,84%, Sectorul 5 – 3,44%, iar Sectorul 6 – 4,09%.

UPDATE – Ana Ciceală, după vot: „Orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță”

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și a transmis un mesaj de încurajare către bucureșteni, invitându-i să participe la scrutin cât mai devreme pentru a evita aglomerația de seara.

„Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm. Încurajez pe toți bucureștenii să facă asta cât mai devreme, să-și găsească secția de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secție de vot”, a declarat Ciceală.

UPDATE – Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată”

Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniți la vot”, este îndemnul lui Ciucu.

Ciucu a spus că a votat pentru integritate și face apel la bucureșteni să vină să voteze, pentru că „nu mai plouă”.

„Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul”, a spus Ciucu.

UPDATE ORA 09:00 – Prezență la vot – 1,87%

La ora 09:00, prezenţa la Alegerile pentru PMB a atins 1,87%, cu 28.230 de votanţi. Dintre aceştia, 17.105 sunt femei, iar 16.965 sunt bărbaţi.

La aceeași ora, la alegerile anterioare din 2024 pentru Primăria Capitalei, prezenţa la vot a fost de 3,3%, ceea ce însemna un total de 58.842 de alegători, dintre care 28.520 de femei, iar 30.322 de bărbaţi.

Pe listele permanente figurau la acea vreme 1.791.255 de alegători.

UPDATE ORA 08:00 – 15.916 votanți

Prezența la vot în București a ajuns la 0,88%, cu un total de 15.916 votanți până în acest moment, cu o participare aproape egală între femei și bărbați. Analiza pe sectoare arată diferențe moderate în mobilizarea alegătorilor.

Sectorul 1 rămâne în frunte cu o prezență de 0,98%, urmat de Sectorul 5 cu 0,95% și Sectorul 4 cu 0,94%. În Sectorul 2, prezența este de 0,92%, iar în Sectorul 6 de 0,84%. Cea mai scăzută mobilizare se înregistrează în Sectorul 3, unde prezența este de 0,75%.

UPDATE ORA 07:40 – Numărul votanților din capitală a depăsit 12.000

Până acum s-a înregistrat o prezenţă la urne de 0,68%, adică 12.138 votanți.

UPDATE ORA 07:15 – Prezență la vot – 0,22%

În Municipiul București sunt deschise 1.289 de secții de vot, cu 1.779.080 de alegători înscriși pe listele permanente și 24.648 pe listele complementare.

Până la 07:15, au votat 3.954 de persoane (2.480 pe liste permanente, 1.473 pe liste complementare și 1 prin urna mobilă), corespunzând unei prezențe de 0,22%.

Participarea continuă să crească, cu o tendință mai accentuată în rândul electoratului de vârstă medie și al femeilor.

UPDATE ORA 07:00 – Start vot

Astăzi au loc alegeri în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României.

Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025, potrivit AEP.

În București vor fi organizate 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.

Potrivit datelor oficiale, În București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6.

Votarea se desfășoară între orele 7:00 și 21:00.

Acte necesare

Alegătorii care merg la urne pot vota doar dacă prezintă un act de identitate valabil în ziua scrutinului.

Sunt recunoscute cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, precum și pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic.

Elevii din școlile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.

Autoritățile precizează că pașaportul simplu și pașaportul simplu electronic (turistic) nu pot fi folosite la vot.

Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale în aceleași condiții ca cetățenii români, cu respectarea obligațiilor legale de înregistrare și de prezentare a documentelor prevăzute de lege.

Cum afli la ce secție de votare ești arondat?

La aceste alegeri, alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. De obicei, o persoană este inclusă pe lista permanentă pe baza domiciliului, dar dacă și-a înregistrat reședința la primărie, va fi alocată unei secții conform adresei de reședință.

Aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral, care poate fi consultat pe pagina www.registrulelectoral.ro. Pe această pagină trebuie completate câmpurile cerute: CNP, Numele de familie și trebuie aleasă opțiunea de „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”.

Cum se desfășoară votul

La intrarea în secția de votare, actul de identitate este scanat și verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV). În urma verificării înscrierii alegătorului în listele electorale, acesta semnează în lista corespunzătoare, după care primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

Votul se exprimă în cabina de vot, prin aplicarea ștampilei „VOTAT” în interiorul patrulaterului corespunzător opțiunii alese. Buletinul de vot pliat se introduce în urnă, iar ștampila se restituie membrilor biroului electoral al secției de votare.

Este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot, precum și orice formă de divulgare a opțiunii de vot în incinta secției de votare.

Alegătorii care, din motive obiective, nu pot vota singuri pot fi însoțiți în cabina de vot de o persoană aleasă de ei, alta decât membrii biroului electoral, candidații sau persoanele acreditate.

Buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii la aceste alegeri include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general.

Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei, respectiv independenții Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici.

Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR), Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD), George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT), Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL), Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS), Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM), Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM), Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU), Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR), Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA), Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”, Dan Trifu – candidat independent, Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent, Gheorghe Nețoiu – candidat independent, Vlad Gheorghe – candidat independent, Angela Negrotă – candidat independent, Filip Titian – candidat independent.

Mai multe detalii despre candidați găsiți AICI.