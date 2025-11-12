Nicușor Dan: „Există un fenomen de corupție pe care nu-l cunoaștem suficient”

O temă importantă, abordată de Nicușor Dan în cadrul conferinței privind Strategia Națională de Apărare a fost neutilizarea SRI și a altor servicii de informații ca instrumente politice.

„Cuvântul „corupție” era și în strategia anterioară, dar era, cumva, în niște paragrafe trecut și de asta am ținut să fie capitol separat, pentru că serviciile de informații funcționează după niște planuri.

Alocarea de resurse este proporțional cu ceea ce doresc structurile statului de la ele.

Așa cum este in momentul de față, corupția este la și alte activități care perturbă funcționarea.

În momentul în care corupția este bine definită în modul lor de acțiune și alocare de resurse, ea va ocupa un loc mai important.

Ăsta e sensul pentru care corupția e bine delimitată ăîn acest document”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a evidențiat faptul că dorește să clarifice foarte bine fenomenul de corupție, care nu e suficient cunoscut

„În ceea ce privește limitarea sau departajarea foarte clară între informații și proces în Justiție, pentru această strategie (e în planul de implementare) vor fi trecute niște lucruri care să expliciteze ceea ce am spus eu și, în măsura în care e nevoie să explicităm formula în care am spus această chestiune în acte normative, o vom face.

Însă voința exprimată în acest document este foarte, foarte clară: există un fenomen de corupție pe care nu-l cunoaștem suficient. Pentru a-l cunoaște mai bine, trebuie să alocăm resurse, inclusiv în zona de informații”, a spus acesta.

„Există garanții legale pentru a delimita Politicul de Justiție”

Întrebat de garanțiile legale și instituționale pe care le-ar putea oferi ca să ne asigurăm că delimităm Politicul de Justiție, Nicușor Dan a răspuns:

„În momentul de față, există garanții legale. În momentul de față, activitatea de cercetare penală este desfășurată de Parchet, activitatea de judecată este desfășurată de magistrați și orice interferență în acest proces este ilegală dacă nu chiar infracțiune.

Trebuie să ne asigurăm că acest corp de procurori și de magistrați respectă legea.

Cu instrumentele pe care le am, o să încerc să fac lucrul ăsta.

Dar, din punctul meu de vedere, lucrurile, sunt foarte clare, din punct de vedere legal”, răspuns președintele.