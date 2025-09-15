Nicușor Dan vrea să-l aducă pe Lazurcă într-o funcție centrală în țară: „Utilitatea lui, profesională, este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”

UPDATE: Nicușor Dan face noi anunțuri despre vizita sa în SUA

Președintele României, Nicușor Dan a făcut luni seara nou anunțuri despre viitoarea sa vizita în SUA. Aceasta ar putea avea loc la începutul anului viitor, a declarat Dan. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan, luni seara, la Antena 3 CNN.

Președintele României a spus care vor fi principalele obiective ale vizitei în SUA.

UPDATE: Nicușor Dan, întrebat dacă îl schimbă pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: Nu am analizat încă

„Toate instituțiile care depind de mine, inclusiv cele în care am o participare minoritară, o să aibă o analiză. La unele nu am ajuns încă”, spune președintele României, Nicușor Dan, luni seară, la Antena3 CNN, întrebat dacă îl va schimba din funcție pe directorul SPP, Lucian Pahonțu.

El a precizat că va analiza și situația conducerii SPP.

Nicuşor Dan a anunțat, în prima conferință susținută la Palatul Cotroceni, susținută în iunie 2025, că va face o evaluarea în ceea ce îl privește pe șeful SPP Lucian Pahonțu, cât și o evaluarea a activității serviciilor de informații. Președintele României a adăugat că l-a cunoscut pe Pahonțu, fiind vorba de omul care are atribuţii în privinţa securităţii sale personale şi a instituţiei.

UPDATE: Nicușor Dan despre miniștrii de la Apărare și Externe: Sunt mulțumit de activitatea lor

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre miniștrii USR de la Apărare și Externe. Sunt mulțumit de activitatea lor, a fost răspunsul șefului statului.

Răspunsul a fost prezentat în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

„Sunt mulțumit de activitatea lor”, a spus Nicușor Dan atunci când a fost întrebat despre ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și despre ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Președintele a oferit detalii despre relația pe care o are cu cei doi demnitari.

UPDATE: Nicușor Dan, despre doborârea dronelor: Există cadrul legal, dar decizia se ia de la caz la caz

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că legea adoptată în primăvară oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor periculoase, însă decizia trebuie luată de la caz la caz pentru a evita pagube colaterale.

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că legea adoptată în primăvara acestui an stabilește un cadru legal clar pentru intervențiile împotriva dronelor care pot reprezenta o amenințare.

Șeful statului a precizat însă că hotărârea de a le doborî trebuie luată punctual, în funcție de situație.

UPDATE: Nicușor Dan despre relația cu Bolojan: Nu am voie să mă enerveze, nu regret că l-am numit

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan. Nu am am voie să mă enerveze, nu regret că l-am numit, a răspuns Dan, deși Guvernul condus de Bolojan a majorat TVA în ciuda opoziției președintelui.

Declarația a fost făcută luni seara, în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN. Președintele Nicușor Dan a dezvăluit faptul că Guvernul nu a respectat promisiunea de a nu crește TVA.

„Dacă vorbim despre TVA, Guvernul s-a instalat pe această promisiune, ar fi fost dificil ca eu să revin și să blochez (…) A fost parte din înțelegerea pe care s-a făcut guvernul. (…) Ulterior Guvernul a spus că numai așa putem spunând ca are alte date decât cele din momentul în care s-a făcut această promisiune”, a explicat Nicușor Dan.

UPDATE: Nicușor Dan, principalele sale priorități: echilibru politic, securitate și strategie economică

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat principalele sale priorități: Este vorba despre echilibrul politic, securitate și strategia economică a României. Totodată, el a vorbit despre principalele repere economice din România următorilor ani.

„Prima este de a contribui și eu la echilibrul acestei coaliții ”, a explicat Nicușor Dan, luni seara, în timpul unui interviu acordat Atena 3 CNN.

A doua „este toată discuția care ține de securitate”, inclusiv discuțiile despre finanțarea marilor proiecte și corelarea cu partenerii, a adăugat Nicușor Dan.

„A treia este de a defini o strategie economică… care se referă la energie, la investiții, strategia noastră pe resurse minerale, care sunt partenerii cum dezvoltăm inteligența artificială”, a mai spus Dan adăugând că strategia va fi conturată în interval de un an.

De asemenea, pe agenda președintelui se află și numirea unor noi șefi la serviciile secrete.

Nicușor Dan: Am încredere în Lazurcă, va ocupa o poziție la București

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că îl apreciază pe diplomatul Marius-Gabriel Lazurcă și îl dorește într-o poziție centrală la București, considerând că „utilitatea lui profesională este mai mare în țară decât ca ambasador”.

„Da, domnul Lazurcă că e o persoană în care am încredere, o persoană pe care o cunosc de multe vreme și consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. O să vedem (care este acea poziție – n.r.). Adică utilitatea lui, profesională, este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”, spune la Antena 3 CNN Nicușor Dan.

Nicușor Dan, întrebat dacă Lazurcă ar putea fi numit la conducerea SIE

Întrebat dacă Lazurcă ar putea fi numit la conducerea Serviciului de Informații Externe, șeful statului a răspuns că intenția sa este ca acesta să ocupe o funcție în București, dar a evitat să confirme vreo decizie până la finalizarea discuțiilor cu partidele din majoritate.

Nicușor Dan a subliniat că viitorii șefi ai serviciilor de informații trebuie să fie „oameni echilibrați, cu experiență în gestionarea echipelor și fără dubii privind onestitatea”.

El a confirmat că există deja o „listă scurtă” și discuții politice în desfășurare, dar a evitat să ofere detalii publice pentru a nu afecta negocierile.

Președintele a amintit și de legătura personală cu Lazurcă, menționând că au fost colegi la Sorbona în anii ’90, unde au organizat un seminar de politică pentru studenții români.