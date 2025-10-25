Sfințirea Catedralei Naționale | Slujba oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel s-a încheiat | Nicușor Dan, Maia Sandu, dar și Traian Băsescu și Emil Constantinescu au asistat la ceremonie, alături de 10.000 de credincioși (GALERIE FOTO-VIDEO)

UPDATE 13.28

În „Cuvântul de Mulțumire” al Patriarhului Daniel, la încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale, acesta i-a adus un omagiu special Patriarhului Bartolomeu, a cărui zi onomastică este astăzi (a primit numele de Dimitrie, numele Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pomenit duminică în Biserica Ortodoxă, și protector al Bucureștiului).

Patriarhul BOR i-a dăruit Patriarhului Bartolomeu o icoană a Sfântului Bartolomeu, lucrată în tehnica mozaicului bizantin.

„Sanctitatea Voastră, Înalt-Preasfințiile Voastre, Preasfințiile Voastre, stimate autorități de stat, stimați preoți, ieromonahi, preoți și diaconi, iubiți pelerini,

Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului Catedralei și a picturii Catedralei Naționale, în prezența Sanctității Sale Bartolomeu I al Constantinopolului, al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înaltelor autorități de stat ale României, a delegațiilor, eparhiilor, bisericilor ortodoxe române din țară și din afara granițelor, a reprezentanților cultelor religioase din România, în prezența reprezentanților multo instituții bisericeștiși civile, administrative, sociale și culturale, precum și-n fața mulțimii credincioșilor prezenți, din toată țara și din afara României, aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire din anul 2018, să continuăm ample lucrări de finisaje exterioare și pictura la interior în tehnica mozaică, în tradiție bizantină.

Mulțumim Sanctității Sale, care ne-a onorat cu prezența și alături de care am săvârșit slujba de sfințire a Catedralei Naționale.

Prezența Sanctității Sale Bartolomeu I Patriarhul Constantinopoulului, atât la sfințirea altarului Catedralei Naționale din 2018, cât și la cea de anul acesta, 2025, la sfințirea picturii Catedralei este o mărturie a unității în ortodoxie și a sprijinului constant al patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea bisericilor locale.

Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult bisericile ortodoxe surori, iar, prin cei patru sfinți cuvioși români aghioriți, sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colgiu și Sfinții Cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în sinaxarul bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete d ecomuniune și cooperare în Domnul Nostru Isus Hristos.

Mulțumim tuturor membrilor din delegația Patriarhiei Ecumenice aflați la București în aceste zile în gazda Bisericii Ortodoxe Române.

Mulțumim cuvioșilor părinți aghioriți care au dat mărturie despre viața și minunile sfinților cuvioși români din Muntele Athos, recent proclamați sfinți de către Patriarhia Ecumenică ca smen de recunoștință.

Chiliei Gheorghe Colciu îi oferim o raclă din argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, iar Schitului Românesc Prodromu îi oferim o raclă din argint aurit pentru moaștele Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu.

Mulțumiri deosebite aduce înaltelor autorități de stat române, pentru sprijinul adminsitrativ și financiar acordat la construirea Catedralei Naționale. (…)

Mulțumim tuturor binefăcătorilor și sponsorilor, donatorilor anonimi și celor care au cerut să fie pomeniți la Sfântul Altar, cu familiile lor, pentru sprijinul acordat de aceștia, pentru împliirea acestui ideal românesc, în acest an plin de semnificații, al Centenarului Patriarhiei Române.

Ne rugăm Domnului Nostru Isus Hristos să ne ajute să trăim acest moment ca pe unul de binecuvântare și bucurie, de întărire a credinței și a iubirii frățești”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Ca semn de mulțumire pentru faptul că Sanctitatea Sa Bartolomeu I al Constantinopolului a fost astăzi oaspetele cel mai important și primul slujitor al sfințirii picturii bizantine a Catedralei Naționale, dorim și noi să oferim un dar, și anume icoana Sfântului Apostol Bartolomeu, în mozaic bizantin.

Nu trebuie însă uitat că, dacă a vorbit atât de frumos Sanctitatea sa despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir este și pentru că Sanctitatea Sa s-a născut și a primit numele Dimitrios, și deci îl felicităm și cu ocazia numelui de botez, la care s-a adăugat mai târziu numele de călugărie Bartolomeu.

În limba greacă îi spunem „Ani mulți, buni, fericiți și foarte fericiți!”, a încheiat Preafericirea Sa.

UPDATE 12.40

În cuvântul de mulțumire al Patriarhului Bartolomeu I, de la sfârșitul slujbei sfințirii picturii Catedralei Naționale, acesta i-a dăruit Patriarhului Daniel o cârjă arhierească.

„Preafericirea Voastră, din partea Patriarhiei Constantinopolului, dorim să vă dăruim această frumoasă cârjă arhierească, întru amintirea acestei binecuvântate zile, astfel încât, cu ea, să păstoriți și pe mai departe turma lui Hristos. Vrednic este!”

UPDATE 11.25

Peste 10.000 de credincioși din întreaga țară participă la slujba de la Catedrală. Mulți dintre aceștia au sosit în Capitală încă de sâmbătă. Parohii din toate zonele României sunt reprezentate la ceremonie.

UPDATE 11.00

Soborul de preoți reintră în Catedrala Națională după sfințirea picturii exterioare

UPDATE 10.30

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel vor începe slujba de sfințire a icoanelor Catedralei Mântuirii Neamului. În piațeta din fața sfântului lăcaș de cult se află, la acest moment, aproape 10.000 de pelerini.

UPDATE 10.00

Șeful statului Nicușor Dan, însoțit de familia sa, dar și președinta Moldovei, Maia Sandu (VIDEO AICI), au ajuns la Catedrală.

De altfel, fostul premier Marcel Ciolacu, alături de Paul Stănescu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, au sosit și ei la ceremonii, ca, de altfel, și ex-prim-ministrul Victor Ponta, dar și fostul ministru Eugen Teodorovici.

Gigi Becali a ieșit din Catedrală pentru a se închina.

UPDATE 9.45

Premierul Ilie Bolojan, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, precum și foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu au sosit la Catedrală. De asemenea, Principesa Margareta și Principele Radu Duda și-au făcut apariția la ceremonia de sfințire, ei fiind aplaudați de credincioși.

UPDATE 9.30

Președintele COSR, Mihai Covaliu, foștii miniștri Sebastian Burduja și Lucian Bode, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, sau liderul AUR, George Simion, au ajuns și ei la slujba de sfințire care va avea loc la Catedrala Mântuirii Neamului.

UPDATE 9.00

Pelerini din întreaga țară au început să sosească la Catedrala Mântuirii Neamului. Autocare cu peste 1000 de persoane au ajuns din Cluj, iar din Maramureș sunt așteptați aproape 500 de credincioși.

UPDATE 8.30

Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, omul de afaceri Gigi Becali și fostul ministru de Externe (1996-1997) și ex-europarlamentar Adrian Severin sunt printre primii sosiți la slujbă, alături de interpretul de muzică tradițională românească, Grigore Leșe.

UPDATE 8.15

Sfânta Liturghie este oficiată de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi.

Știrea inițială

Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul României Daniel, în prezența unui sobor impresionat de ierarhi ortodocși din țară și din străinătate, dar și de preoți din toată țara.

La eveniment sunt așteptați mii de pelerini din toată țara. „Nu avem cifre nici măcar la nivel estimativ, în afară celei oficiale de 8.000 de persoane care aparțin grupurilor organizate din eparhii și care vor participa la evenimentul din 26 octombrie din spațiul esplanadei (piațetei). Aceste grupuri au fost organizate in prealabil de fiecare eparhie din țară. În rest nu dispunem de alte date sau informații”, a declarat Adrian Agachi, contactat de Mediafax.

Accesul pe esplanadă, permis doar cu buletinul

Accesul la ceremonie este permis numai pe baza actului de identitate și a ecusonului special, pe care participanții sunt obligați să îl poarte pe întreaga durată a evenimentului. În cazul pierderii ecusonului, accesul pe esplanadă (platoul din fața Catedralei) nu va mai fi permis.

Potrivit Patriarhiei Române, programul slujbei de Sfințire a Catedralei Naționale este următorul:

07:30 – 10:00: Sfânta Liturghie oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi.

Sfânta Liturghie oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi. 10:15: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel.

Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. 10:30 – 12:30: Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, oficiată de cei doi Patriarhi, alături de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La final va fi citit Actul de sfințire.

Accesul în interiorul lăcașului este permis exclusiv invitaților oficiali – aproximativ 2.500 de persoane.

Pe esplanada din fața Catedralei pot participa circa 8.000 de pelerini, iar ceilalți credincioși pot urmări slujba pe ecranele amplasate în exterior.

Reguli pentru pelerini

Pelerinii pot staționa în zonele repartizate eparhiilor, delimitate de garduri, iar accesul se face doar pe rutele indicate.

În zona esplanadei sunt amenajate toalete ecologice, dar și un punct de prim ajutor.

Accesul în Catedrală în timpul slujbei nu este permis pelerinilor, iar deplasarea în afara zonei repartizate este interzisă.

La finalul Sfintei Liturghii, pelerinii nu se vor împărtăși, dar vor primi anafură, apă și un sandviș.

Intrarea pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în ordine: mai întâi invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în funcție de proximitatea față de treptele Catedralei.