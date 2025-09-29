Războiul din Ucraina, ziua 1.314. O fetiță, printre cele patru victime ale atacului „brutal” de 12 ore al Rusiei asupra Ucrainei / Trump ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina

Volodimir Zelenski face din nou apel la comunitatea internațională

Volodimir Zelenski a îndemnat din nou comunitatea internațională să acționeze decisiv pentru a reduce veniturile energetice ale Rusiei care finanțează războiul din Ucraina, după ce Moscova a lansat unul dintre cele mai grave atacuri asupra Kievului din timpul războiului.

„Momentul pentru acțiuni decisive a trecut de mult, și ne bazăm pe un răspuns ferm din partea Statelor Unite, Europei, G7 și G20”, a declarat președintele ucrainean pe Telegram.

O fetiță, printre cele patru victime ale atacului „brutal” de 12 ore al Rusiei asupra Ucrainei

O fetiță de 12 ani se numără printre cele patru victime și cel puțin 70 de răniți în urma unui atac rusesc cu drone și rachete asupra Ucrainei, care a durat 12 ore, capitala Kiev fiind cea mai grav afectată.

Atacul aerian, care a avut loc în timpul nopții și până duminică, a fost primul bombardament major de la un atac similar care a ucis cel puțin 21 de persoane luna trecută.

Trump ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina

Statele Unite ale Americii iau în considerare cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk pentru a le folosi împotriva Rusiei, a declarat vicepreședintele JD Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk țărilor europene care le-ar trimite Ucrainei.

Fabrica din regiunea Bryansk, care aprovizionează armata rusă, ar fi luat foc în urma unui atac cu drone

Fabrica de componente electrice Karachev din regiunea Bryansk, Rusia, ar fi luat foc în urma unui atac cu drone în noaptea de 29 septembrie, potrivit presei locale.

Ungaria și Slovacia se opun planului UE de a renunța treptat la energia rusă

Cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a podului Maria Valeria, care leagă Sturovo, Slovacia, și Esztergom, Ungaria, premierul slovac Robert Fico a declarat: „Nimeni nu ar trebui să ne spună de unde să cumpărăm petrol și gaze”.

Partidul pro-UE conduce alegerile din Moldova, cu 98% din voturi numărate

UE a avertizat că Moldova se confruntă cu „o campanie de dezinformare fără precedent” din partea Rusiei înaintea alegerilor.