Război în Orientul Mijlociu, ziua 25 | Iranul numește un nou șef al Consiliului Suprem de Securitate / SUA vor trimite încă 3.000 de soldați în Orientul Mijlociu / Israelul ocupă o zonă din sudul Libanului

SUA vor trimite încă 3.000 de soldați în Orientul Mijlociu

Pentagonul Statelor Unite urmează să dispună trimiterea a încă 3.000 de militari în Orientul Mijlociu, potrivit rapoartelor publicate de Wall Street Journal și Reuters.

Conform informațiilor transmise de doi oficiali americani pentru WSJ, un ordin scris pentru desfășurarea soldaților, care ar urma să provină din unitatea 82-a aeropurtată a armatei SUA, este așteptat să fie emis în următoarele ore.

Agenția Reuters citează aceleași surse și confirmă intenția Pentagonului de a suplimenta prezența militară americană în regiune.

Hezbollah intensifică atacurile asupra forțelor israeliene pe fondul conflictelor din sudul Libanului

Gruparea Hezbollah a anunțat că a efectuat atacuri de artilerie asupra soldaților și vehiculelor israeliene în orașele libaneze din sud, Rabaa Thalathin și al-Adisa.

De asemenea, Hezbollah a declarat că a atacat soldații israelieni pe teritoriul lor, susținând că a lovit orașul Misgav Am cu drone.

Israelul afirmă că este pregătit pentru un război de lungă durată în sudul Libanului și că o escaladare reală va fi demarată după încheierea operațiunilor militare comune cu SUA împotriva Iranului.

Hezbollah condamnă expulzarea ambasadorului iranian din Liban

Hezbollah a condamnat declarația Ministerului de Externe al Libanului prin care ambasadorul iranian Mohammad Reza Sheibani a fost declarat persona non grata.

Într-un comunicat, Hezbollah a declarat că „respinge” decizia, catalogând-o drept „iresponsabilă și condamnabilă”. Gruparea a mai afirmat că ordinul echivalează cu un „lovitură de stat” și este rezultatul cedării guvernului libanez în fața presiunilor exercitate de capitale străine.

Președintele Iranului: Tot mai multe țări din regiune „își exprimă dezgustul” față de SUA și Israel

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, afirmă că tot mai multe țări din regiune și din apropierea acesteia condamnă SUA și aliatul său Israel pentru „crimele” lor.

„Popoarele din Pakistan, Turcia, Irak, Liban, Egipt și țările arabe își exprimă zgomotos dezgustul față de America, Israel și crimele lor”, a declarat Pezeshkian într-o postare pe rețelele sociale.

„Inimile oamenilor liberi ai lumii nu sunt alături de sioniști.”

El a adăugat că asigurarea „stabilității în regiune este posibilă doar prin cooperare și respectarea voinței popoarelor”.

Arabia Saudită transmite că o dronă interceptată în regiunea de est

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus o dronă în regiunea de est a țării.

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt oficial al ministerului nu a oferit detalii suplimentare privind originea sau ținta urmărită a dronei.

Rachetă iraniană interceptată deasupra spațiului aerian libanez

O rachetă iraniană a fost interceptată deasupra spațiului aerian libanez pentru prima dată de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit a trei surse de rang înalt din domeniul securității libaneze, dintre care două afirmă că o navă militară străină a fost responsabilă de interceptare.

Agenția Națională de Știri a Libanului, administrată de stat, a relatat că fragmente rezultate în urma interceptării au căzut peste o serie de localități la nord de Beirut și au provocat unele răni ușoare.

Ynet: Liderul suprem al Iranului este de acord să poarte discuții cu reprezentanții SUA. Israelul este sceptic

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar fi transmis prin intermediari, că ar fi de acord să poarte discuții cu reprezentanții SUA, după anunțul făcut ieri de președintele SUA, Donald Trump. Autoritățile israeliene sunt sceptice.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, l-a informat în secret pe trimisul prezidențial american, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA, potrivit agenției israeliene Ynet, care citează surse.

Numire majoră la vârful Iranului. Cine este Mohammad Baqer Zolqadr, generalul numit în vârful structurii de securitate

Iran îl numește pe Mohammad Baqer Zolqadr la conducerea Consiliului Suprem de Securitate Națională, după moartea lui Ali Larijani.

Teheranul a anunțat, marți, numirea lui Mohammad Baqer Zolqadr în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, una dintre cele mai importante poziții din aparatul de securitate al Iranului. Informația a fost făcută publică de adjunctul pentru comunicare al președintelui iranian, printr-o postare pe platforma X, la o săptămână după moartea predecesorului său, Ali Larijani.

Libanul retrage acreditarea ambasadorului iranian și îi ordonă să părăsească țara

Libanul i-a ordonat ambasadorului Iranului să părăsească țara după ce i-a retras acreditarea.

Ministerul Afacerilor Externe a declarat că reprezentantul diplomatic al Teheranului din Beirut trebuie să plece până duminică, declarându-l persona non grata.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Denise Rahme, a declarat pentru Associated Press că ambasada Iranului va avea în continuare un însărcinat cu afaceri care să conducă misiunea diplomatică.

Atacuri mortale în Irak, atribuite Statelor Unite și Iranului

Un atac aerian în Irak a ucis 15 membri ai unei foste coaliții paramilitare, acesta fiind cel mai sângeros atac asupra grupului de la începutul războiului cu Iranul, în timp ce un atac cu rachete în altă parte a țării a ucis șase membri ai forțelor de securitate kurde, informează Gulf News.

Irakul a fost atras în războiul declanșat de atacul Israelului și al Statelor Unite asupra Iranului din 28 februarie, care a cuprins de atunci o mare parte a regiunii.

Coaliția Hashed al-Shaabi, parte a forțelor armate regulate ale Irakului, dar care include și brigăzi aparținând grupurilor susținute de Iran, a atribuit Statelor Unite responsabilitatea pentru atacul care a ucis un comandant și alți 14 luptători.

În Kurdistanul irakian autonom, un atac cu rachete balistice a ucis șase forțe peshmerga, regiunea acuzând Iranul că a efectuat primul astfel de atac mortal de la începutul războiului.

Nici Statele Unite, nici Iranul nu au comentat acuzațiile.

Israelul anunță că va prelua „controlul” asupra zonei de securitate până la râul Litani din Liban

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat, marți, că Forțele Armate Israeliene (IDF) vor prelua controlul asupra sudului Libanului, până la râul Litani.

Acesta susține că podurile care traversează râul Litani erau folosite de Hezbollah.

„Toate cele cinci poduri peste Litani care erau folosite de Hezbollah pentru trecerea teroriștilor și a armelor au fost aruncate în aer, iar IDF va controla restul podurilor și zona de securitate până la Litani”, a spus Katz în timpul unei vizite la un centru de comandă militar din Israel.

Katz a adăugat că sutele de mii de locuitori din sudul Libanului care au fost strămutați de războiul din Orientul Mijlociu din această lună „nu se vor întoarce la sud de râul Litani până când nu va fi garantată securitatea pentru locuitorii din nordul” Israelului.

Cădire distrusă în Tel Aviv, în urma atacurilor iraniene anunțate de Teheran. Gărzile Revoluționare amenință Israelul cu noi atacuri

Primarul din Tel Aviv a precizat că „un atac direct” desfășurat, marți, a avariat o clădire din nordul orașului. Atacul a fost desfășurat în urma avertismentelor Teheranului cu privire la un atac de rachete. Marți, la amiază, Teheranul a amenințat că va desfășura noi atacuri.

Atacul asupra unui cartier de lux din nordul orașului de coastă israelian a distrus fațada unei clădiri vechi cu trei etaje și a împrăștiat resturi pe stradă, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului.

În avertismentul publicat, IRGC au avertizat că armata israeliană (IDF) va fi ținta „unor atacuri puternice cu drone și rachete”, dacă vor continua să facă „crime împotriva civililor din Liban și Palestina”.

Kurdistanul irakian acuză Iranul de un atac mortal împotriva forțelor sale. Primul atac de acest gen în regiune

Regiunea autonomă Kurdistan din Irak a acuzat, marți, Iranul că a lansat un atac împotriva forțelor sale armate Peshmerga, după ce șase combatanți au fost uciși în atacuri cu rachete, potrivit Gulf News.

„Șase rachete balistice iraniene i-au vizat” în cadrul a două atacuri, a declarat Ministerul Forțelor Armate din regiune într-un comunicat, precizând că incidentul s-a soldat cu șase morți și 30 de răniți.

Este primul atac mortal asupra forțelor de securitate regionale de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, cu loviturile israeliano-americane împotriva Iranului.

Iran lansează noi atacuri asupra Israelului și statelor din Golf, în timp ce neagă negocieri cu SUA

Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete asupra Israelului și a unor ținte din regiune, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a vorbit despre posibile negocieri pentru încheierea conflictului. Teheranul a respins însă afirmațiile privind discuții cu Washingtonul, în timp ce luptele continuă să se extindă în Orientul Mijlociu.

Doi civili, morți, dar și cinci răniți, la sud de Beirut, în urma atacului Israelian

Un atac israelian asupra localității Bshamoun, situată la sud de Beirut, a provocat moartea a cel puțin două persoane, potrivit anunțului dat, marți, de Ministerul Sănătății din Liban, citat de France24.

„Raidul inamicului israelian asupra orașului Bshamoun din districtul Aley a dus, conform bilanțului preliminar, la moartea a doi cetățeni și rănirea altor cinci”, informează ministerul, în comunicatul publicat.

Localitatea Bshamoun se află în afara bastioanelor tradiționale ale grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Liniile electrice din Kuweit au fost lovite de un rest de artilerie

Ministerul Electricității, Apei și Energiei Regenerabile (MEW) din Kuweit a precizat că șapte linii de alimentare cu energie electrică au fost scoase din uz, în urma unor distrugeri cauzate de resturile căzute în urma interceptărilor aeriene, informează Gulf News.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a precizat că incidentul a cauzat întreruperi ale energiei electrice în mai multe zone din Kuweit.

Echipele tehnice lucrează pentru reluarea serviciilor cât mai curând posibil, cu electricieni care sunt pregătiți să lucreze îndată ce siturile asigurate, în coordonare cu autoritățile de securitate.

Ministerul a confirmat că echipele de intervenție vor efectua o evaluare completă a pagubelor pentru a asigura refacerea în condiții de siguranță și eficiență a liniilor afectate. Echipele de urgență rămân în stare de alertă maximă pentru a remedia eventualele întreruperi și a menține continuitatea alimentării naționale cu energie electrică.

Prețul țițeiului Brent crește din nou peste 100 de dolari pe baril, în ciuda schimbării de opinie a lui Trump în privința Iranului

Marți dimineață, în Asia, prețul țițeiului Brent din Marea Nordului era de 102,84 dolari, în timp ce West Texas Intermediate (WTI), indicele de referință american, a ajuns la 91,20 dolari.

Prețul țițeiului Brent a revenit marți, depășind din nou 100 de dolari pe baril, după o scădere de peste 10% în ziua precedentă, cauzată de decizia lui Donald Trump de a amâna noi atacuri împotriva Iranului și de anunțul său privind discuțiile cu Teheranul.

Războiul din Iran oprește producția de heliu din Qatar. Lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologie sunt amenințate

Atacul Iranului asupra instalației de export de gaze naturale a Qatarului amenință să perturbe nu doar piețele energetice mondiale, ci și lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologie, deoarece heliul produs de Qatar este crucial pentru o serie de industrii avansate.

Qatar furnizează o treime din heliul mondial, potrivit US Geological Survey, dar națiunea a trebuit să oprească producția la scurt timp după izbucnirea războiului, acum trei săptămâni. Ultimele atacuri iraniene împotriva infrastructurii de producție a energiei din regiune au amplificat îngrijorările legate de aprovizionare, compania de gaze de stat din Qatar declarând că va reduce exporturile de heliu cu 14%.

Presa de stat de la Teheran anunță un nou „val de rachete” spre Israel

Iranul a lansat „un nou val de rachete” spre Israel, marți dimineață, potrivit televiziunii de stat, după ce anterior atacurile au lovit o clădire din nord, în timp ce o explozie puternică s-a auzit la Ierusalim, relatează Gulf News.

„Iran lansează un nou val de rachete asupra teritoriilor ocupate”, relata, marți dimineață, Radiodifuziunea Republicii Islamice Iran (IRIB), într-un mesaj publicat pe Telegram.

După câteva momente, televiziunea a transmis: „Rachetele iraniene au trecut de mai multe sisteme de apărare anti-rachetă israeliene”.

Serviciile de urgență „Magen David Adom” au publicat un videoclip cu o clădire din nordul Israelului, precizând că nu au fost morți în urma acestui incident.

Marți dimineață, mai târziu, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis mai multe avertismente de evacuare în care îi avertizau pe locuitori că au detectat rachete iraniene, dar și că lucrau pentru interceptarea lor.

Atacuri israeliene în apropiere de Beirut

Un atac israelian de marți dimineață asupra unui apartament rezidențial din Bchamoun, la aproximativ 10 kilometri sud-est de Beirut, a ucis cel puțin două persoane, potrivit unui bilanț inițial al Ministerului Sănătății din Liban. Ministerul a adăugat că atacul a rănit alte cinci persoane.

Atacul a avut loc fără avertisment și a lovit o zonă din afara suburbiilor sudice ale Beirutului, unde armata israeliană emisese anterior avize de evacuare.

Tot marți dimineața, atacurile israeliene au lovit mai multe zone din sudul Libanului, inclusiv o benzinărie aparținând companiei Amana din Rashidieh, lângă orașul portuar Tyre, trimițând un nor de foc puternic în aer.