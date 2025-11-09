Războiul din Ucraina, ziua 1.355. Explozii raportate la Voronej după un presupus atac asupra unei centrale electrice / Rusia a vizat stațiile electrice care alimentează centrale nucleare, afirmă ministrul ucrainean de externe

Explozii raportate la Voronej după un presupus atac asupra unei centrale electrice

O centrală termică din Voronej, Rusia, ar fi fost atacată în noaptea de 9 noiembrie, scrie The Kyiv Independent.

Locuitorii au raportat explozii și întreruperi de curent după ce autoritățile locale au avertizat asupra unor posibile amenințări cu rachete și drone.

Rusia a vizat stațiile electrice care alimentează centrale nucleare, afirmă ministrul ucrainean de externe

În timpul atacului desfășurat în noaptea de 7–8 noiembrie asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, forțele ruse au lovit stații electrice care alimentează centralele nucleare de la Hmelnițki și Rivne, potrivit ministrului de externe Andrii Sybiha.

Atacurile ucrainene au lăsat peste 20.000 de oameni fără curent în regiunile ruse Belgorod și Kursk

Atacurile ucrainene asupra regiunilor Belgorod și Kursk din Rusia au lăsat fără electricitate peste 20.000 de persoane, potrivit presei locale.

O centrală electrică ar fi fost avariată, provocând pene masive de curent în orașul Belgorod și în zonele învecinate.