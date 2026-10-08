Luca Niculescu a început consultările pentru formarea Guvernului. Negocierile cu PSD s-au încheiat. Urmează PNL și UDMR. Premierul desemnat: „Am avut o discuție de substanță cu PSD”. Grindeanu: „Nu susținem un guvern tehnocrat”

Întâlnirea dintre liderii PSD și Luca Niculescu s-a încheiat. Premierul desemnat va face declarații.
Care sunt șansele ca PSD să facă parte din Guvern sau să voteze acest guvern? Care e deschiderea PSD să facă parte dintr-un guvern cu PNL si USR?
Este Luca Niculescu omul președintelui?
Este dispus Luca Niculescu să renunțe la politicile lui Ilie Bolojan?
Cum se traduce majoritate asumată?
Fie guvern PSD-PNL-UDMR sau varianta unui guvern tehnocrat cu susținere din Parlament?
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit acum la declarații, după negocierile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, joi, după prima rundă de negocieri cu PSD, că discuțiile au fost „foarte interesante” și s-au concentrat pe programul de guvernare și pe lucrurile pe care formațiunile politice le pot avea în comun.
„Am avut o primă discuție foarte interesantă de substanță cu reprezentanții Partidului Democrat. Obiectivul meu este, după cum știți, să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri care sunt esențiale pentru România”, a declarat premierul desemnat.
„România care are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere, încrederea cetățenilor, a companiilor, a investitorilor, a partenerilor noștri, iar pentru aceasta, pentru toate acestea, este nevoie de un guvern cu puteri depline și de un mandat clar”, a afirmat el.
Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, printre priorități
Premierul desemnat a prezentat și câteva dintre prioritățile discutate cu reprezentanții PSD.
Printre acestea se află rectificarea bugetară, despre care Niculescu spune că este necesară pentru ca România să nu ajungă în situația de a avea probleme cu plata unor cheltuieli spre finalul anului.
„Prioritățile imediate pe care le avem și pe care le-am discutat cu reprezentanții PSD, o rectificare bugetară de care România are nevoie pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului, un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, vind din nou agențiile de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă”, a spus Niculescu.
Programul întâlnirilor lui Luca Niculescu, luni, 12 octombrie:
12:00 – USR
14:00 – Minorități
Întâlnirea dintre liderii PSD și Luca Niculescu s-a încheiat. Premierul desemnat va face declarații.
Ilie Bolojan, premier interimar al României și președintele PNL, a transmis care sunt „liniile roșii” ale liberalilor, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu la sediul partidului.
„Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare. […] Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm. Cheltuielile statului nu trebuie să crească”, a transmis Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.
Șeful PNL a anunțat și lista priorităților de care ar vrea ca Luca Niculescu să tina cont atât în discuțiile din următoarele ore, cât și în viitorul program de guvernare.
PNL vrea ca Guvernul Niculescu:
La ora 10:59, premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns deja la sediul PSD pentru a purta discuții cu Sorin Grindeanu și liderii de partid pe baza programului de guvernare pe care acesta dorește să îl contureze. El nu a fost întâmpinat de Grindeanu, ci de Bogdan Ivan și Radu Oprea.
Potrivit programului anunțat, Luca Niculescu se întâlnește la sediile partidelor cu reprezentanții:
Calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare urmează să fie stabilit ulterior.
Niculescu are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a definitiva programul de guvernare și lista miniștrilor, care trebuie depuse la Parlament.
Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.
Prima întâlnire, cea cu PSD, este și una dintre cele mai importante pentru calculul majorității. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a primit mandat de negociere cu premierul desemnat.Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul nu va acorda „voturi în alb” și că social-democrații vor să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu.
PSD respinge continuarea politicilor de austeritate asociate guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură în urmă cu 5 luni, și condiționează sprijinul de programul și direcția noului Executiv.
PNL nu a anunțat, până în prezent, o susținere necondiționată pentru Luca Niculescu. Liberalii au transmis că vor analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și prioritățile noului premier înainte de a decide dacă vor vota Cabinetul.
PNL a lăsat astfel deschisă posibilitatea unui vot pentru învestitură, dar cel mai probabil liberalii nu vor participa la actul de guvernare.
UDMR este, de asemenea, deschisă unei formule care să permită învestirea Guvernului Niculescu. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că parlamentarii Uniunii îl pot vota pe premierul desemnat, însă formațiunea nu dorește negocieri pentru majoritate cu AUR sau SOS România.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru a evita prelungirea blocajului politic. UDMR a transmis prin liderii săi că dorește un program de guvernare cu o componentă economică puternică și măsuri privind pensiile și drepturile minorității maghiare.
Și USR urmează să discute cu premierul desemnat, însă partidul a stabilit deja o serie de condiții politice. Dominic Fritz a transmis că USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea pe care se bazează Niculescu.
USR a precizat că nu va susține un Guvern în care PSD este reprezentat prin miniștri sau care este considerat controlat politic de social-democrați.
Această poziție complică formarea unei majorități largi, întrucât premierul desemnat trebuie să găsească o formulă acceptabilă simultan pentru partide cu poziții diferite asupra politicilor economice și asupra participării PSD la guvernare.
În acest moment, nu există o majoritate parlamentară anunțată oficial în jurul lui Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat însă tocmai cu argumentul că este persoana pe care o consideră capabilă să găsească o formulă de majoritate.
Matematic vorbind, cheia negocierilor este construirea unei formule care să ajungă la cel puțin 233 de voturi.