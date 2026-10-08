Luca Niculescu a început consultările pentru formarea Guvernului. Negocierile cu PSD s-au încheiat. Urmează PNL și UDMR. Premierul desemnat: „Am avut o discuție de substanță cu PSD”. Grindeanu: „Nu susținem un guvern tehnocrat”

Răspunsurile lui Grindeanu la întrebări

Care sunt șansele ca PSD să facă parte din Guvern sau să voteze acest guvern? Care e deschiderea PSD să facă parte dintr-un guvern cu PNL si USR?

Eu cred că România are nevoie urgentă de un guvern pentru a putea îndrepta direcția în care mergem și a evita un dezastru economic. E important să fie o majoritate asumată, nu de conjunctură. PSD își dorește să fie parte a unei soluții, dar nu oricum.

Este Luca Niculescu omul președintelui?

L-am cunoscut pe Luca Niculescu înainte de a-l cunoaște pe Nicușor Dan. Nu știu dacă e omul președintelui, știu sigur că e alegerea președintelui.

Este dispus Luca Niculescu să renunțe la politicile lui Ilie Bolojan?

Am catalogat de la început această discuție ca fiind una constructivă, există deschidere, există aplecare spre ceea ce colegii mei, pe scurt, au prezentat. Am și convenit că echipele tehnice să poată să lucreze în perioada următoare. Vedem, la sfârșitul zilei, dacă ce vrem va fi prins în programul de guvernare.

Cum se traduce majoritate asumată?

Noi nu susținem guvernul tehnocrat, mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să atingă țintele nici pe termen scurt, e nevoie de rectificare și buget în perioada următoare. Un guvern tehnocrat de acum 10 ani care a fost votat de aproape tot Parlamentul dar de a doua zi a fost guvernul nimănui, mă refer la Cioloș, nu-l văd având forța necesară să treacă aceste proiecte. Trebuie să existe o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată.

Fie guvern PSD-PNL-UDMR sau varianta unui guvern tehnocrat cu susținere din Parlament?

Eu nu încurajez o asemenea soluție (guvern tehnocrat)

UPDATE 12:23. Sorin Grindeanu, la declarații

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit acum la declarații, după negocierile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Luca Niculescu, după negocierile cu PSD: „România are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere” | Primele priorități ale premierului desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, joi, după prima rundă de negocieri cu PSD, că discuțiile au fost „foarte interesante” și s-au concentrat pe programul de guvernare și pe lucrurile pe care formațiunile politice le pot avea în comun.

„Am avut o primă discuție foarte interesantă de substanță cu reprezentanții Partidului Democrat. Obiectivul meu este, după cum știți, să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri care sunt esențiale pentru România”, a declarat premierul desemnat.

„România care are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere, încrederea cetățenilor, a companiilor, a investitorilor, a partenerilor noștri, iar pentru aceasta, pentru toate acestea, este nevoie de un guvern cu puteri depline și de un mandat clar”, a afirmat el.

Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, printre priorități

Premierul desemnat a prezentat și câteva dintre prioritățile discutate cu reprezentanții PSD.

Printre acestea se află rectificarea bugetară, despre care Niculescu spune că este necesară pentru ca România să nu ajungă în situația de a avea probleme cu plata unor cheltuieli spre finalul anului.

„Prioritățile imediate pe care le avem și pe care le-am discutat cu reprezentanții PSD, o rectificare bugetară de care România are nevoie pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului, un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, vind din nou agențiile de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă”, a spus Niculescu.

CITEȘTE AICI LISTA ÎNTREAGĂ DE PRIORITĂȚI