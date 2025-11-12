Președintele Nicușor Dan susține astăzi o conferință de presă la Cotroceni și se întâlnește cu liderii coaliției și șefii CSM

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului va susține conferința de presă la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12:00.

Președintele României ar urma să prezinte azi Strategia Națională de Apărare a țării. MEDIAFAX va transmite în format LIVE TEXT principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan.

Nicușor Dan se va întâlni cu liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților

Ulterior, de la ora 16:00, președintele Nicușor Dan se va întâlni din nou cu liderii Coaliției de guvernare, la discuții urmând să participe și reprezentanți ai magistraților, tema principală fiind pensiile de serviciu din sistemul judiciar.

Procurorul Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat marți seară, la Antena 3, că va participa la întâlnirea cu președintele împreună cu judecătoarea Raluca Costache, șefa CSM, potrivit G4Media.

Întâlnirea de astăzi are loc după ce Nicușor Dan s-a întâlnit și marți cu liderii coaliției, în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR și cu o plângere penală făcută de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

CCR a respins reforma pensiilor magistraților pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

Premierul Bolojan a susținut că proiectul trebuie adoptat rapid din nou, cu prevederile inițiale, pentru că CCR s-a pronunțat pe formă, și a mai subliniat că trebuie respectat termenul de 30 de zile stabilit de CCR pentru avizul CSM, dar că nu este necesară modificarea prevederilor proiectului.

În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut negocierea unui nou proiect cu reprezentanții magistraților, care s-au opus oricărei reforme.