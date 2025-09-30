Războiul din Ucraina, ziua 1.315. Zelenski cere producție maximă de drone / Putin: Rusia câștigă „lupta dreaptă” din Ucraina

Atac cu dronă rusească ucide o familie întreagă în regiunea Sumî

Un atac cu dronă lansat de Rusia în noaptea de 30 septembrie a lovit o locuință din satul Chernechchyna, regiunea Sumî, ucigând o familie întreagă. Victimele sunt un cuplu și cei doi copii ai lor de patru și șase ani, trupurile fiind recuperate de salvatori dintre ruine.

Zelenski cere producție maximă de drone și rachete

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut ca producătorii ucraineni de drone și rachete să funcționeze la capacitate maximă, subliniind că infrastructura internă nu este exploatată suficient și insistând că statul trebuie să plaseze comenzi reale și să finanțeze producția.

Volodimir Zelenski a anunțat că a convocat o ședință cu factori decidenți din domeniul apărării și cu reprezentanți ai companiilor militare pentru a discuta prioritățile strategice privind producția de armament. Scopul declarat: „să producem la maximum”, deoarece capacitățile interne ale Ucrainei „sunt încă departe de lucra la capacitate”, relatează Ukrinform.

Zelenski a spus că în cadrul discuției au participat producătorii de armament pe termen lung, oficiali ai Ministerului Apărării și reprezentanți ai forțelor de securitate, iar tema centrală a fost volumele de producție.

Putin susține că Rusia câștigă „lupta dreaptă” din Ucraina

Președintele Vladimir Putin a afirmat că forțele ruse „ies în ofensivă” și se impun într-o „luptă dreaptă” în Ucraina. El a prezentat conflictul ca pe un efort comun al întregii Rusii, menit să apere „unitatea destinului istoric” al țării. Kiev și aliații occidentali resping această retorică și descriu războiul ca pe o agresiune neprovocată cu scop imperialist. În ciuda inițiativelor diplomatice recente, Moscova continuă să dețină aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, fără perspective clare de încetare a ostilităților.

Europa nu mai este în pace cu Rusia, afirmă cancelarul german

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa „nu este în război, dar nici nu mai este în pace” în relația cu Rusia. Merz a spus că Moscova duce „un război împotriva democrației și libertății”, cu scopul de a slăbi Uniunea Europeană. Incidentul recent cu dronele rusești în mai multe state europene confirmă nivelul de risc și nevoia unei reacții unitare din partea NATO. Președintele Poloniei propune lege privind negarea masacrului de la Volîn

Președintele polonez Karol Nawrocki a depus un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru răspândirea „afirmațiilor false” despre masacrul de la Volîn și despre crimele comise de anumite grupări ucrainene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Inițiativa include și echivalarea simbolurilor UPA cu cele naziste și comuniste, precum și măsuri mai dure privind cetățenia și trecerile ilegale ale frontierei.

Specialiști ucraineni la exerciții antidronă în Danemarca