Războiul din Ucraina, ziua 1.279. Ucraina și Canada semnează un acord privind producția comună în domeniul apărării / Un avion plin cu turiști ruși aterizează de urgență la Tallinn din cauza unui atac cu drone ucrainene

Un avion plin cu turiști ruși aterizează de urgență la Tallinn din cauza unui atac cu drone ucrainene

Un avion plin cu turiști ruși cu destinația Sankt Petersburg a efectuat o aterizare de urgență la Tallinn în dimineața zilei de 24 august.

Avionul, operat de compania egipteană AlMarsia Universal Airlines, a aterizat la Tallinn la ora 05:33, a declarat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing al aeroportului din Tallinn. Zborul era în curs de desfășurare de la Sharm el-Sheikh către aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

„Aeronava a fost redirecționată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza unei închideri temporare”, a adăugat ea.

Ucraina și Canada semnează un acord privind producția comună în domeniul apărării

Ucraina și Canada au semnat un acord privind producția comună de echipamente de apărare, a anunțat ministrul apărării DenIs Shmyhal pe 24 august.

Anunțul coincide cu prima vizită oficială a prim-ministrului canadian Mark Carney la Kiev. Prim-ministrul a sosit în capitală pe 24 august pentru a sărbători Ziua Independenței Ucrainei și a anunțat un pachet de ajutor militar în valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Shmyhal a semnat acordul împreună cu omologul său canadian David McGuinty, în prezența lui Zelenski și Carney.