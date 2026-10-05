Consultările de la Cotroceni s-au încheiat. Urmează anunțul lui Nicușor Dan | SURSE: Eugen Tomac și Luca Niculescu, favoriți să fie nominalizați

UPDATE Nicușor Dan anunță la ora 21:00 numele premierului desemnat

Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe în această seară, la ora 21:00, numele noului premier desemnat, potrivit Administrației Prezidențiale.

Luca Niculescu și Eugen Tomac sunt printre numele aflate în prim-plan înaintea anunțului pe care Nicușor Dan este așteptat să îl facă la ora 21

Luca Niculescu, fost jurnalist și ambasador al României în Franța, este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE.

Tomac a mai fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan la începutul lunii iunie, însă și-a depus mandatul, fără să mai ajungă la votul Parlamentului.

UPDATE Tomac și Niculescu, favoriți să fie nonimalizați – SURSE

Surse apropiate Administrației Prezidențiale arată că unul dintre Eugen Tomac și Luca Niculescu ar urma să fie nominalizat în această seară pentru funcția de prim-ministru.

UPDATE Parlamentarii neafiliați, la consultările de la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a început consultările cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați, în cadrul discuțiilor pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

UPDATE Au început consultările cu grupul PACE

Au început la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicușor Dan cu delegația grupului parlamentar PACE – Întâi România, în cadrul discuțiilor pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

UPDATE Grupul parlamentar Uniți pentru România, la consultările de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a primit la Palatul Cotroceni delegația Grupului parlamentar Uniți pentru România, în cadrul consultărilor pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Delegația este condusă de fostul premier Victor Ponta.

UPDATE POT, la consultări la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan discută la Palatul Cotroceni cu delegația Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Delegația este condusă de Anamaria Gavrilă.

UPDATE Kelemen Hunor: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea își dorește formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline, subliniind că este nevoie atât de PSD, cât și de PNL pentru votarea unui cabinet.

„Nu știm cine va fi premierul desemnat. Acest lucru nu am aflat. Dar am spus că avem nevoie de guvern. În continuare, asta este principalul deziderat, să avem un guvern cu puteri depline, cât mai repede. e nevoie și de Partidul Social Democrat, și de Partidul Național Liberal, altfel nu se poate ajunge la o majoritate. Ceea ce noi, în continuare, nu putem accepta e să votăm împreună, să facem parte din majoritate împreună cu AUR și cu SOS. Acest lucru nu funcționează”, a declarat Kelemen Hunor, luni, după ieșirea de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan.

Acesta a anunțat și că UDMR nu va face parte din următorul executiv, subliniind necesitatea menținerii unei anumite consecvențe.

„Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Deci acest lucru eu exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare”, a continuat Kelemen Hunor.

UPDATE Diana Șoșoacă, la consultări cu Nicușor Dan la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan discută la Palatul Cotroceni cu delegația SOS România.

Delegația SOS este condusă de Diana Șoșoacă.

UPDATE Reprezentanții minorităților naționale, la consultări

Au început la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții minorităților naționale.

Delegația este condusă de Varujan Pambuccian.

UPDATE Dominic Fritz: Alegeri anticipate, soluția cea mai sinceră față de români

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea susține organizarea alegerilor anticipate, considerând că aceasta este soluția „cea mai sinceră” pentru încheierea crizei politice.

„I-am spus președintelui că credem că soluția anticipatelor este soluția nu doar constituțională, ci și soluția cea mai sinceră față de români care se așteaptă că această criză să se termine. Pentru oamenii susținem alegeri anticipate. Evident că președintele poate să facă o nominalizare și evident că vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el dacă el alege să facă această nominalizare”, a mai spus fostul primar al Timișoarei.

UPDATE Delegația UDMR, la consultări cu președintele Nicușor Dan

Au început la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicușor Dan cu delegația Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Delegația UDMR e condusă de Kelemen Hunor.

UPDATE Au început consultările cu delegația USR

Au început la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicușor Dan cu delegația USR.

Din delegația USR fac parte Dominic Fritz, Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Irineu Darău, Radu Miruță și Silvia Dinică.

UPDATE Bolojan: Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că PNL nu va intra într-un guvern alături de PSD.

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a spus că, după nominalizarea viitorului premier, conducerea PNL va analiza „cât se poate de serios” posibilitățile de a evita continuarea crizei politice.

„După ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic, care nu este benefic pentru țara noastră”, a afirmat Bolojan.

UPDATE Ce au discutat liderii AUR cu Nicușor Dan

Petrișor Peiu, Dan Dungaciu și alți doi lideri din AUR au discutat cu președintele, în cadrul unei noi runde de consultări pentru formarea viitorului Guvern. A fost cea mai lungă întâlnire de până acum ca durată, după ce Nicușor Dan a discutat și cu reprezentanții PSD.

Dungaciu și Peiu au declarat că au avut mai multe contre cu președintele în cadrul discuției. Reprezentanții AUR au criticat modul în care Nicușor Dan își desfășoară activitatea.

„Discuțiile au fost taxate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România și nu trebuie să se întâmple în România, adică o formulă în care, practic, democrația nu mai funcționează din moment ce regulile de funcționare ale democrației sunt în afara sistemului democratic”, a declarat Dan Dungaciu, vicepreședinte AUR.

„Ne-a acuzat că am atentat la stabilitatea financiară a statului, ceea ce nu e cazul, că n-am fost la putere. Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic. Și i-am explicat care este definiția euroatlantismului României”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

UPDATE Au început consultările cu delegația PNL

Au început consultările de la Palatul Cotroceni cu delegația PNL, condusă de premierul interimar Ilie Bolojan.

Din delegația liberalilor mai fac parte Robert Sighiartău, Dan Motreanu, Mircea Abrudean și Oana Gheorghiu.

UPDATE: Delegația AUR discută cu președintele Nicușor Dan

Delegația AUR este condusă de Dan Dungaciu, din aceasta făcând parte și Gianina Șerban, Laurențiu Plăeșu, Mihai Enache și Petrișor Peiu. Liderul AUR, George Simion, nu participă la consultări.

UPDATE: Sorin Grindeanu: PSD a solicitat mandat de prim-ministru, iar propunerea sunt eu

Grindeanu a spus că PSD își dorește formarea rapidă a unui guvern și schimbarea direcției de administrare a țării. „Partidul Social-Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintele mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat Sorin Grindeanu. Liderul PSD a precizat că partidul vrea să fie „parte a soluției” și susține formarea rapidă a unui guvern care să adopte rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.

UPDATE: Delegația PSD față în față cu Nicușor Dan

Delegația PSD este prima intrată la consultările cu președintele Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu conduce delegația PSD, din care fac parte și Marian Neacșu, Ștefan Ovidiu Popa, Alexandru Rogobete, Dumitrița Gliga și Simona Bucura Oprescu.

UPDATE: Cine va fi al patrulea premier desemnat?

PSD a anunțat că merge la consultările care încep la ora 14.00 cu propunerea Sorin Grindeanu premier.

Aceasta este, de altfel, și singura propunere, cea venită din partea PSD.

PNL a anunțat că va participa la consultările de la Palatul Cotroceni cu o poziție deschisă dialogului, dar nu va negocia formule de guvernare sau nume de premier vehiculate în spațiul public înaintea discuțiilor oficiale, potrivit secretarului general Dan Motreanu.

USR nu s-a poziționat cu privire la acest aspect. USR a anunțat echipa cu care merge la Cotroceni: președintele USR, Dominic Fritz, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministra Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Economiei, Irineu Darău și secretarul de stat în Ministerul Muncii, Silvia Dinică.

Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a anunțat că nu merge la Cotroceni. Delegația AUR va merge la consultări, dar nu va face propunere pentru premier.

Știre inițială:

Va fi a patra încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline după căderea Cabinetului Ilie Bolojan. Ultima variantă, Guvernul propus de Siegfried Mureșan, a fost respinsă miercuri de Parlament: 182 de parlamentari au votat pentru, cu mult sub cele 233 de voturi necesare învestirii.

De această dată, Nicușor Dan a anunțat că nu mai vrea prelungirea blocajului. Consultările încep la ora 14.00, cu PSD, și continuă, din jumătate în jumătate de oră, cu AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile și celelalte grupări parlamentare. Ultimii chemați sunt parlamentarii neafiliați, la ora 19.00. Președintele ar urma să anunțe noua nominalizare în aceeași zi.

Două variante principale pe masa lui Nicușor Dan

Prima variantă este una politică: Sorin Grindeanu premier și un Guvern minoritar PSD.

Social-democrații merg la Cotroceni cu propunerea ca liderul partidului să fie desemnat prim-ministru. Un asemenea Executiv ar avea însă nevoie de voturi din afara PSD pentru a trece de Parlament și apoi pentru a putea guverna.

A doua variantă, preferată în acest moment de șeful statului este desemnarea unui premier independent sau tehnocrat, în jurul căruia să poată fi construită o majoritate parlamentară.

Pe lista președintelui s-ar afla mai multe nume. Printre cele cunoscute se numără Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor, Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naționale, și Eugen Tomac, consilier prezidențial. În săptămâni a mai fost vehiculat și numele diplomatului Luca Niculescu.

Miza unui independent este simplă: acesta ar trebui să fie suficient de acceptabil pentru PSD, PNL și UDMR încât să poată obține cele 233 de voturi necesare în Parlament, fără ca partidele să fie obligate să renunțe public la toate „liniile roșii” trasate în ultimele săptămâni.

Liniile roșii care blochează majoritatea

Problema lui Nicușor Dan nu este lipsa variantelor de premier, ci matematica parlamentară.

Președintele a exclus participarea AUR la guvernare și, potrivit informațiilor din jurul negocierilor, nu dorește nici ca viitorul Guvern să depindă de voturile partidului condus de George Simion. Șeful statului și-a justificat poziția prin mandatul său pentru păstrarea direcției pro-occidentale și pentru menținerea stabilității financiare a României.

PSD transmite, la rândul său, că nu există o variantă de guvernare PSD-AUR și încearcă să construiască o formulă în jurul propriei propuneri sau al unui tehnocrat acceptat de partid.

USR se află pe poziția opusă PSD. Dominic Fritz a cerut din nou alegeri anticipate, iar partidul a transmis că nu dorește să susțină un Executiv din care să facă parte PSD.

PNL merge la Cotroceni fără o nouă propunere oficială de premier, după eșecul lui Siegfried Mureșan. În interiorul partidului există însă opinii diferite privind relația cu PSD: o parte a liberalilor ar accepta participarea la o formulă de guvernare împreună cu social-democrații, în timp ce alții ar prefera cel mult acordarea unui vot pentru deblocarea situației politice.

UDMR susține refacerea unei formule de guvernare cât mai apropiate de vechea coaliție, dar fără USR în actualele condiții politice.

Toate aceste condiții fac ca găsirea unei majorități de 233 de voturi să rămână principala problemă a oricărui premier desemnat.

România a trecut examenul S&P, dar a primit un avertisment

Noul premier va fi desemnat la numai câteva zile după unul dintre cele mai importante teste financiare ale României din acest an.

S&P Global Ratings a decis vineri seară să mențină ratingul suveran al României la BBB-/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. România a evitat astfel retrogradarea în categoria „junk”, însă perspectiva ratingului a rămas negativă.

Verdictul a venit însă cu o condiție care pune o presiune suplimentară exact asupra negocierilor politice de luni.

S&P spune că scenariul său de bază presupune că România va reuși să formeze un Guvern și să prezinte un cadru bugetar credibil pentru 2027 și 2028. Agenția avertizează că un proces prelungit de formare a Guvernului, care ar împiedica reducerea deficitului, poate conduce la scăderea ratingului.

S&P estimează pentru 2026 un deficit bugetar de aproximativ 6,25% din PIB, după 7,9% în 2025 și 9,3% în 2024, însă consideră că stabilitatea politică și continuarea consolidării fiscale sunt esențiale pentru anii următori. Agenția estimează un deficit de 5,8% în 2027 și de 5% în 2028.

Mai mult, toate cele trei mari agenții de rating – S&P, Fitch și Moody’s – păstrează în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României. Asta înseamnă că viitorul Guvern va intra la Palatul Victoria cu foarte puțin spațiu pentru experimente fiscale sau pentru o nouă perioadă de paralizie politică.