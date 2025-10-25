Sfințirea Catedralei Naționale | Slujba, oficiată de Bartolomeu I al Constantinopolului / Pelerinii pot asista doar pe esplanadă

Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul României Daniel, în prezența unui sobor impresionat de ierarhi ortodocși din țară și din străinătate, dar și de preoți din toată țara.

La eveniment sunt așteptați mii de pelerini din toată țara. „Nu avem cifre nici măcar la nivel estimativ, în afară celei oficiale de 8.000 de persoane care aparțin grupurilor organizate din eparhii și care vor participa la evenimentul din 26 octombrie din spațiul esplanadei (piațetei). Aceste grupuri au fost organizate in prealabil de fiecare eparhie din țară. În rest nu dispunem de alte date sau informații”, a declarat Adrian Agachi, contactat de Mediafax.

Accesul pe esplanadă, permis doar cu buletinul

Accesul la ceremonie este permis numai pe baza actului de identitate și a ecusonului special, pe care participanții sunt obligați să îl poarte pe întreaga durată a evenimentului. În cazul pierderii ecusonului, accesul pe esplanadă (platoul din fața Catedralei) nu va mai fi permis.

Potrivit Patriarhiei Române, programul slujbei de Sfințire a Catedralei Naționale este următorul:

07:30 – 10:00: Sfânta Liturghie oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi.

Sfânta Liturghie oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi. 10:15: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel.

Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. 10:30 – 12:30: Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, oficiată de cei doi Patriarhi, alături de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La final va fi citit Actul de sfințire.

Accesul în interiorul lăcașului este permis exclusiv invitaților oficiali – aproximativ 2.500 de persoane.

Pe esplanada din fața Catedralei pot participa circa 8.000 de pelerini, iar ceilalți credincioși pot urmări slujba pe ecranele amplasate în exterior.

Reguli pentru pelerini

Pelerinii pot staționa în zonele repartizate eparhiilor, delimitate de garduri, iar accesul se face doar pe rutele indicate.

În zona esplanadei sunt amenajate toalete ecologice, dar și un punct de prim ajutor.

Accesul în Catedrală în timpul slujbei nu este permis pelerinilor, iar deplasarea în afara zonei repartizate este interzisă.

La finalul Sfintei Liturghii, pelerinii nu se vor împărtăși, dar vor primi anafură, apă și un sandviș.

Intrarea pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în ordine: mai întâi invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în funcție de proximitatea față de treptele Catedralei.