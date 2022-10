Războiul din Ucraina, ziua 220. Yermak: Steagul ucrainean arborează în Lyman, regiunea Doneţk / Kadîrov cere utilizarea armelor nucleare / Convoi umanitar ucrainean atacat în Harkov, soldat cu zeci de morţi şi de răniţi / Ucraina se pregăteşte de ce e mai rău în Odessa

O demonstraţie de protest împotriva anexării de către Rusia celor patru teritorii ucrainene aflate sub controlul Moscovei a avut loc seara în centrul Belgradului.

„Pace Ucrainei - libertate Rusiei”, „Putin, mâinile departe de Ucraina”, „Putin nu este un frate, Putin este război”, scria pe câteva pancarte şi bannere afişate de manifestanţii care au răspuns la un apel al organizaţiei „Ruşi, ucraineni, bieloruşi şi sârbi împreună împotriva războiului”.

În ultimele zile, această mişcare a organizat un protest similar împotriva mobilizării militare parţiale ordonate de preşedintele rus Vladimir Putin.

Aceste mitinguri sunt animate, în mare măsură, de numeroşii cetăţeni ruşi care s-au mutat la Belgrad, pentru a-şi putea continua munca fără probleme sau pentru a evita să fie recrutaţi pentru a merge pe front.

În trecut, pe străzile capitalei sârbe erau demonstraţii pro-Putin.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a condamnat ameninţarea „sabiei nucleare” a Kremlinului, dar a spus că se îndoieşte că preşedintele rus Vladimir Putin a decis să folosească arme nucleare în Ucraina. „În acest stadiu, nu văd nimic care să mă facă să trag concluzia că preşedintele rus, Vladimir Putin, a luat o decizie similară”, a spus Austin, într-un interviu pentru CNN care va fi difuzat integral mâine.

Numărul morţilor - inclusiv 13 copii şi o femeie însărcinată - a crescut la 26, iar numărul răniţilor în urma atacului rusesc asupra unui convoi umanitar ucrainean din Kupiansk, în regiunea Harkov, la 81. Acesta este al doilea astfel de atac în două zile, după cel de ieri din Zaporojie, care a costat viaţa a 30 de oameni. Potrivit guvernatorului ucrainean al regiunii, Oleg Sinegubov, „ocupanţii ruşi au atacat civili care încercau să scape de bombardamente, este o brutalitate care nu are nicio justificare”.

Gazul a încetat să mai curgă din conducta subacvatică Nord Stream 2, afirmă oficialii danezi care au mai declarat că au fost alertaţi de operatorii conductei. Operatorii spun că presiunea din conductă s-a stabilizat, ceea ce înseamnă că nu se mai descarcă gaz.

Un avion militar rus s-a prăbuşit, în timp ce ateriza, pe o pistă de pe aeroportul Belbek din Crimeea, spune guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, potrivit căruia aeronava a ieşit de pe pistă şi a luat foc. Unele surse Telegram ucrainene au difuzat imagini care arată o coloană mare de fum care se ridică din zona aeroportului şi au raportat, fără a furniza dovezi, că avionul prăbuşit era plin de muniţie.

Bilanţul atacului rusesc asupra unui convoi de civili ucraineni care fuge din regiunea de est a Harkovului se înrăutăţeşte. Victimele au crescut la 24, inclusiv o femeie însărcinată şi 13 copii. Guvernatorul Oleg Sinegubov a raportat acest lucru. „Aşa sunt consecinţele teribile ale bombardării unui convoi de şapte maşini de către ocupanţi între satele Kurylivka şi Pishchane, din districtul Kupyansk. Ruşii au tras în civili aproape de la mică distanţă”, a spus guvernatorul, precizând că” bombardamentul a avut loc pe 25 septembrie, în jurul orei 9.

Nori de fum deasupra Lyubimovka (lângă Belbek lângă Sevastopol). Martorii oculari spun că au auzit o explozie. Potrivit datelor preliminare, un avion militar s-a prăbuşit pe aeroportul Belbek din Sevastopol. S-a rostogolit de pe pistă şi a luat foc, iar apoi muniţia de la bord a explodat. Acum salvatorii lucrează la faţa locului.

„Situaţie extraordinară” de la aerodromul Belbek relatează şeful Sevastopolului, Mihail Razvozhaev. Potrivit informaţiilor oficiale, „în timpul aterizării, avionul a ieşit de pe pistă şi a luat foc”. La faţa locului lucrează acum pompierii.

BREAKING:



Major explosions at the main Russian military airbase in Belbek, Russian-occupied Crimea.



Looks like the Ukrainian Army has hit something important. pic.twitter.com/CauZmzxv8M